Verwachte releasedatum Warzone Mobile onthuld via iOS App Store

(Pocket-lint) - Mensen die wachten op de Call of Duty Warzone Mobile game kunnen lang wachten, zo bevestigt de App Store pre-order pagina van de titel.

Activision heeft nog geen officiële releasedatum gegeven, maar het dichtst dat we hebben is een datum in de App Store voor iPhone en iPad. Pre-registratie is nu open voor het spel, waarbij Apple 15 mei 2023 noemt als de verwachte releasedatum.

Niet snel dus.

Het lijkt erop dat CoD Warzone Mobile op 15 mei 2023 uitkomt.



Nogal wiedes. pic.twitter.com/3eHr6tg3A3- Oliver Haslam (@OliverJHaslam) 17 november 2022

Apple pusht de voorinschrijving hard, met de game bovenaan de homepage van de App Store op het moment van schrijven. De beschrijving in de App Store vertelt zeker het verhaal van een spel dat iedereen zal willen spelen, waarbij Activision erop wijst dat gamers door de gedeelde progressie "XP zullen verdienen en veel van dezelfde loadouts zullen gebruiken in Call of Duty: Modern Warfare II".

Activision belooft ook "authentieke Call of Duty-gameplay op mobiel met eersteklas graphics en intuïtieve besturing", waarbij het geluid, de besturing en meer allemaal speciaal zijn gemaakt voor mobiel gamen.

Andere interessante punten zijn dat spelers een iPhone of iPad met een A12 Bionic of nieuwer en met iOS 15 of hoger nodig hebben. Ook zal er ongeveer 500MB aan opslagruimte nodig zijn.

Wie zich vooraf wil registreren voor de download, kan dat nu gratis doen via de Warzone Mobile App Store-pagina. Het is vermeldenswaard dat de verwachte datum die in de App Store wordt getoond kan veranderen, dus fingers crossed het schuift een beetje op.

Geschreven door Oliver Haslam.