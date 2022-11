We speelden Call of Duty: Warzone Mobile en het zou COD wel eens voor altijd kunnen veranderen.

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Call of Duty Warzone voelde als een game-changer toen het begin 2020 uitkwam, en bracht free-to-play COD-schieten voor het eerst naar de massa op console en pc en verbreedde de aantrekkingskracht van de serie enorm.

Nu, met Warzone 2.0 vers uit de poorten en iteratie op het origineel in een heleboel manieren, is het de beurt aan Warzone Mobile om te verschuiven naar de altijd roterende COD schijnwerpers. We hebben het spel onlangs een paar uur gespeeld en kregen de tijd om met Activision's vice president of mobile, Chris Plummer, te praten over hoe het in de wereld van Call of Duty past.

Alles nieuw, sommige oud

Warzone Mobile heeft meteen een geniale beslissing genomen door te lanceren met één Battle Royale-kaart in de vorm van Verdansk, de originele Warzone-kaart en een lang vervlogen favoriet onder de fans - dit is de beste Battle Royale-kaart ooit, in de ogen van sommige spelers.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Het is een versie van Verdansk van vóór enkele kaartverschuivingen, die in onze ogen lijkt op de iteratie van rond seizoen 3 of 4 van de eerste Modern Warfare-levenscyclus, en het is zo, zo goed om terug te zijn. Het heeft genoeg punten van belang om gevarieerd te zijn, maar ook een mooie afwisseling van terrein, van krappe stedelijke gebieden tot open velden die riskant zijn om over te steken.

Warzone Mobile wordt gelanceerd met een aantal squad-groottes om uit te kiezen, van solo's tot quads, en het team dat eraan werkt heeft een aantal verschillende modi getest die later kunnen opduiken. Voorlopig is het vooral Battle Royale en alleen Verdansk, maar Plummer sloot niet uit dat Rebirth Island of Fortune's Keep verschijnen voor spelers met een kleinere map.

Hij was ook terughoudend over Warzone 2.0's Al Mazrah, dus we denken dat die kaart op een gegeven moment ook naar Warzone Mobile komt.

Dit betekent dat het spel een one-stop shop kan worden voor COD-actie, vooral gezien het verrassende nieuws dat het bij de lancering 6v6 multiplayer bevat op een paar maps, en dat ook dit na verloop van tijd zal worden uitgebreid.

Dit is allemaal te danken aan het feit dat de functies van mobiel en console dichter bij elkaar liggen dan ooit tevoren - Warzone Mobile draait op de nieuwste COD-technologie, verkleind voor mobiel. Dit betekent dat nieuwe functies zoals verbeterde herlaadanimaties en bewegingen uit MW2 aanwezig en correct zijn.

Het betekent ook dat het volledige Gunsmith-systeem in Warzone Mobile zou moeten komen, hoewel mogelijk na de lancering. Dit zal volgens Plummer wapen tuning omvatten, waardoor het de volledige ervaring wordt.

Dit alles maakt de situatie een beetje lastig als het gaat om het reeds bestaande (zeer populaire) COD Mobile, waarvan Plummer onvermurwbaar was dat het niet zou lijden onder de komst van Warzone Mobile. Als je bedenkt hoeveel toekomstgericht werk er in dit nieuwere spel zit, is het echter niet moeilijk voor te stellen welke prioriteit krijgt.

Ze zullen in ieder geval een tijdje parallel lopen. Warzone Mobile heeft echter het enorme voordeel van een gedeelde gevechtspas en progressiesysteem voor MW2 en Warzone 2.0, samen met gedeelde wapens en cosmetica, dus we kunnen gerust zeggen dat dit de toekomst van COD op mobiel is.

Praktijktijd

Maar hoe speelt het eigenlijk? Nou, de korte versie ervan is dat dit een opmerkelijk indrukwekkende port is van de Warzone-ervaring, getest door een schrijver die meer dan 650 uur van de hoofdgame heeft gespeeld.

Touch controls zijn altijd een belangrijke variabele voor een mobiele FPS, en Warzone Mobile voelt net zo solide aan als COD Mobile - het heeft ook een enorm scala aan opties om te tweaken.

Van automatisch schieten en bewegingsassistentie tot geautomatiseerde elementen, je kunt zelf een besturingsschema samenstellen dat helemaal bij je past.

Controller- en touchspelers zullen waarschijnlijk in aparte streams matchen, maar dit kan volgens Plummer veranderen afhankelijk van de feedback van spelers.

Het spel ziet er ook indrukwekkend uit, met verlichting die realistisch aanvoelt zonder je telefoon in overdrive te duwen, hoewel het een beetje warm wordt tijdens lange sessies (afhankelijk van je telefoon, natuurlijk). De omgevingsdetails zijn noodzakelijkerwijs niet het hoogst, maar we waren onder de indruk van de kwaliteit van de geweer- en bedieningsmodellen, die van vitaal belang zijn.

Die mix van schaal en detail is moeilijk te maken, maar hier werkt het echt goed. Dit wordt nog versterkt wanneer je in de 6v6-modi terechtkomt, die zo dicht bij de console-ervaring lijken als we tot nu toe hebben meegemaakt, tot aan de UI en de ontwerpen toe.

Toen we eenmaal een besturingsschema hadden gevonden dat ons beviel, vermaakten we ons prima met plunderen en schieten, wisselen tussen wapens en bewegen over de kaart. Aangezien we in een beperkte playtest zaten, waren er redelijk wat bots om neer te maaien, maar dit was leuk voor een power trip, en gevechten tegen echte mensen bleken uitdagend en snel.

De hoeveelheid wapens die je onder de knie kunt krijgen is net zo indrukwekkend als in een mainline game, en hoewel we geen toegang hadden tot de volledige gunsmith-ervaring, kunnen we ons voorstellen dat die ook zo gedetailleerd zal zijn. Er werd ons zelfs verteld dat we loadouts kunnen delen met Modern Warfare 2 - dit zou Warzone Mobile in onze ogen een waardige download maken, al was het maar om een wapen tijdens het spelen te bewerken.

De toekomst nu

Het is een vreemde vraag hoe groot Warzone Mobile zal worden - COD Mobile is immers al massaal, dus de interactie met de bestaande spelersgroep is moeilijk te voorspellen.

Maar afgezien van die dynamiek lijkt dit een groots moment voor Call of Duty. Het zal eindelijk de samenhang op alle platforms hebben die het mist.

Net als bij Fortnite zullen de meest toegewijde spelers kunnen switchen tussen lange sessies op console of pc en kortere sessies op mobiel of tablet, met dagelijkse uitdagingen op beide platforms die hen door een gezamenlijke gevechtspas jagen.

Uit onze ervaringen met het spel is gebleken dat het spelgevoel overeenkomt met wat mensen willen en verwachten van een vernieuwde Call of Duty op mobiel, en meer kun je niet vragen.

Er zijn natuurlijk nog genoeg factoren die pas duidelijk worden als het spel uitkomt, van bestandsgrootte tot de prestaties op lagere telefoons en meer.

Het platform dat Warzone Mobile lijkt te bieden, is er echter een die duidelijk een aanwinst zal zijn voor de franchise in de komende jaren. Nu moet het alleen nog in de handen van het publiek komen.

Beste PS5-games 2022: fantastische PlayStation 5-titels om op te pikken Door Max Freeman-Mills · 9 November 2022 · De PS5 is er eindelijk - dit zijn de games die je er gewoon voor moet halen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.