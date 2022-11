Modern Warfare 2 krijgt misschien custom kill cams met wat gekke opties

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Call of Duty Modern Warfare 2 krijgt mogelijk custom kill cams met enkele werkelijk krankzinnige opties, als een nieuw lek juist blijkt te zijn.

Dat lek komt via RalphsValve, een Call of Duty leaker die de laatste tijd bewezen heeft dat hij het bij het rechte eind heeft met sommige plannen van Activision. Volgens hen krijgt Modern Warfare 2 aanpasbare kill cams waarmee mensen kunnen kiezen tussen Play of the Game of een Final Kill en vervolgens de video kunnen bewerken met een aantal verschillende opties.

Het lek beweert dat mensen graphics, berichten, audio, geanimeerde GIF's en meer kunnen toevoegen.

Hier is het patent, in concept gelekt voor Call of Duty. pic.twitter.com/lp3CziFL2a- Ralph (@RalphsValve) 13 november 2022

De leaker deelde ook een afbeelding die een patent lijkt te tonen voor de interface die al deze nieuwe opties zal herbergen.

Dat kan echter een interessante vraag oproepen. Het is niet duidelijk of Ralph zijn rapport baseert op het patent alleen of dat er wat extra informatie is die alleen zij weten. Als het het eerste is, is het belangrijk om te onthouden dat bedrijven alles wat ze bedenken patenteren, zelfs als het nooit zijn weg zal vinden naar een verzendingsproduct. Activision is daar niet alleen in, met techbedrijven als Apple en Google die elk jaar een enorm aantal patenten aanvragen.

Weinig daarvan vinden hun weg naar apparaten die worden verscheept. En dat zou hier ook het geval kunnen zijn.

Geschreven door Oliver Haslam.