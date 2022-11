Wat is DMZ? Call of Duty Warzone 2.0's nieuwe modus uitgelegd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als Call of Duty Warzone 2.0 op 16 november 2022 arriveert, brengt het niet alleen een nieuwe battle royale map en ervaring met zich mee - er is ook een geheel nieuwe modus genaamd DMZ.

Dit is de COD-variant van een genre dat al een paar jaar aan populariteit wint: de extractieshooter. Hier zijn alle details die je nu nodig hebt.

Wat is het DMZ speltype?

In DMZ moeten jij en je team een deel van de Al Mazrah-kaart uit Warzone 2.0 binnenvallen met een aantal doelstellingen.

Terwijl je in Battle Royale moet overleven tot er niemand meer overeind staat, gaat het er hier meer om een aantal opdrachten uit te voeren en dan levend te ontsnappen. De kaart zal worden bevolkt door AI-bewakers en vijandelijke spelers met hun eigen doelstellingen, om dit moeilijker te maken.

Het kan gaan om het plunderen van specifieke voorwerpen, het doden van bepaalde gemarkeerde NPC-vijanden of het uitschakelen van rivaliserende operators van bepaalde facties, dus verwacht veel missievariatie.

Zodra je klaar bent met je opdrachten, moet je op weg naar specifieke exfiltratieplekken (die mogelijk worden bewaakt door andere sluwe spelers) om met je buit de map te verlaten.

Sterf onderweg en je wordt zwaar gestraft. Je verliest de buit die je bij je had en kunt het wapen dat je gebruikte voor een lange tijd vaarwel zeggen.

Het speltype is geïnspireerd op Escape from Tarkov en Hunt: Showdown, die beide een grote cultaanhang hebben.

Call of Duty Warzone 2.0 DMZ-modus releasedatum

DMZ komt aan het begin van Seizoen 1 voor Warzone 2.0 en Modern Warfare 2 - dat betekent dat het op 16 november 2022 uitkomt.

Om meer te weten te komen over wat er nog meer naar Warzone 2.0 komt in Seizoen 1, bekijk je onze gids hier.

Is de COD DMZ modus gratis?

Omdat het onderdeel is van Warzone 2.0, in plaats van Modern Warfare 2, zal DMZ inderdaad volledig gratis te spelen zijn.

Warzone DMZ modus facties

DMZ werkt onder andere met verschillende facties in het spel waarvoor je missies kunt voltooien. Er zullen er drie zijn bij de lancering, zo te zien.

Deze facties heten Legion, White Lotus en Black Mous, en elke factie biedt missies met oplopende moeilijkheidsgraad in de volgorde waarin we ze genoemd hebben.

Dit maakt Legion een ideale factie voor degenen die aan het speltype moeten wennen, terwijl je naar de volgende twee facties kunt overstappen zodra je er meer vertrouwd mee bent.

We weten nog niet wat het verhaal achter deze facties zal zijn, maar wellicht komen we daar binnenkort meer over te weten.

Elke factie zal meerdere niveaus van missies aanbieden, wat betekent dat we bij de lancering in totaal meer dan 50 missies kunnen doorlopen.

Warzone DMZ modus missie beloningen

Natuurlijk, gezien het hoge risiconiveau van een run in DMZ in vergelijking met Warzone's battle royale-modi, moet er een stimulans zijn om het te spelen.

Dat is waar de missiebeloningen om de hoek komen kijken - succesvolle missies en runs in DMZ geven je welkome beloningen, van kleine dingen als dubbele XP-munten om uit te geven en wapencharme's tot grotere deals als echte permanente wapenblauwdrukken en operator skins.

Als sommige daarvan exclusief zijn voor het speltype, kun je verwachten dat ze statussymbolen worden onder de beste spelers.

Warzone DMZ modus loadouts

Wapens in DMZ zullen een beetje anders werken dan in multiplayer en battle royale - hoewel je nog steeds Gunsmith-wapens kunt meenemen naar de DMZ, is daar een risico aan verbonden.

Als je niets doet, speel je met een Contraband Weapon dat nog steeds een echte punch kan hebben, maar deze wapens zijn voorgoed verdwenen als je sterft.

Je kunt echter ook je eigen wapens inbrengen en het risico aanvaarden ze te verliezen, door een zogenaamde Insured Slot in je loadout te gebruiken. Sterven met zo'n wapen betekent niet een permanent verlies van toegang, maar eerder een tijdvenster waarin je het niet meer kunt gebruiken. Uit gameplaybeelden die tot nu toe zijn getoond, blijkt dat dit wel 10 uur kan duren om je ervan te weerhouden weer met dat wapen aan de slag te gaan.

Deze timer kan echter worden verlaagd door meer succesvolle runs te maken.

Warzone DMZ modus plunderen

Eén ding dat aanzienlijk verandert voor DMZ is hoe je omgaat met items en pick-ups - je hebt nu een rugzak en een veel diepgaander plunderingssysteem om te leren.

Dit zal iets complexer zijn dan de nieuwe versie die naar Warzone 2.0 komt, en betekent dat het plunderen van een lichaam of gebied iets is waar je heel voorzichtig mee moet zijn.

Warzone DMZ modus stralingscirkel

Om tijdsdruk te geven aan de verschillende spelers op elke server (we weten nog niet precies hoeveel dit er in totaal zullen zijn), is er een stralingscirkel mechanic in DMZ.

In Battle Royale sluit de cirkel zich om de spelers en drijft ze na verloop van tijd samen in een kleiner gebied.

In DMZ is het echter het tegenovergestelde: een langzame verspreiding van de straling in een cirkel dwingt de spelers een steeds smallere strook van de kaart in te rennen om uit de buurt te blijven.

Dit begint pas vrij ver in de wedstrijd en is bedoeld om spelers te dwingen hun exfiltraties te plannen. Als elk exfiltratiepunt door het gas wordt omringd, verdwijnt het, waardoor je opties kleiner worden.

Voordat de hele kaart is bedekt, verschijnt echter een laatste exfiltratiepunt, waardoor spelers een gevaarlijke laatste kans krijgen om te ontsnappen.

De stralingsbron en de exfiltratiepunten roteren op elke kaart voor wat willekeur.

Geschreven door Max Freeman-Mills.