Komt er een nieuwe Call of Duty in 2023?

(Pocket-lint) - Het is een interessante tijd voor de Call of Duty-franchise - het nieuwste deel, Modern Warfare 2, verpulvert records en heeft uitgever Activision sinds de release al meer dan 1 miljard dollar opgeleverd, zelfs voordat de microtransactiewinkel in gebruik is genomen.

Er gaan echter sterke geruchten dat 2023 de eerste keer zal zijn dat de franchise geen volledige game in herinnering krijgt, dus we hebben alle relevante details verzameld om je duidelijk te maken wat er waarschijnlijk gaat gebeuren.

Komt er een COD in 2023?

Het korte antwoord hierop is dat het afhangt van hoe je een volledige COD-game definieert, maar waarschijnlijk niet.

Uitgebreide industriële berichtgeving wijst erop dat Activision zijn Call of Duty-ontwikkelaars toestemming heeft gegeven om hun games eindelijk te laten ademen, door Modern Warfare 2 een paar jaar als belangrijkste COD te geven, in plaats van het typische ene jaar in de schijnwerpers.

Volgens de hyperbetrouwbare Jason Schreier van Bloomberg wordt in 2023 een nieuw pakket content voor Modern Warfare 2 geleverd, waaraan echter wel een prijskaartje hangt, dat mogelijk de campagne uitbreidt en nieuwe missies en ervaringen met zich meebrengt.

Hij zegt dat dit wordt ontwikkeld door Sledgehammer Games, dat eerder werkte aan Vanguard, en dat het in het frame staat als de enige COD-release voor 2023.

Laat me dit super duidelijk maken:

- De volgende game, van Treyarch, komt uit in 2024

- Volgend jaar komt er een Modern Warfare II "premium" (betaalde) uitbreiding van Sledgehammer

- Het zou veel content hebben! Misschien noemen ze het daarom een "full" release. Maar het is meer MWII https://t.co/jXKAiMFcTf- Jason Schreier (@jasonschreier) 7 november 2022

Dit lijkt misschien in tegenspraak met de uitspraken van Activision in november 2022, waarin het aangaf uit te kijken naar "de volgende volledige premium release in de blockbuster jaarlijkse serie".

Semantiek kan echter zorgvuldig worden misbruikt, en het is goed mogelijk dat Activision gewoon leunt op het feit dat het van plan is om een volledige uitbreiding voor Modern Warfare 2 uit te brengen. Of dit daadwerkelijk Modern Warfare 3 gaat heten, of dat het meer als een tussenstop in de markt wordt gezet, valt nog te bezien.

Aangezien de huidige versie van Modern Warfare 2 de populaire spelmodus Zombies niet bevat, is dat een extra mogelijkheid voor nieuwe content in een uitbreiding.

Plannen voor inhoud

Dit kan allemaal gewoon een sluwe manier zijn om te verdoezelen dat Activision van plan is Modern Warfare 2 meerdere jaren ondersteuning te geven, maar het betekent niet dat we tot 2023 moeten wachten op meer content in het spel zoals het er nu uitziet.

Het eerste seizoen van post-launch content voor Modern Warfare 2 begint op 16 november en zal nieuwe wapens en operators brengen, samen met een nieuwe map, als de vorige games betrouwbare gidsen zijn.

Deze seizoenen zullen vanaf dan om de paar maanden verschijnen, en zullen ook nauw aansluiten bij de onlangs gelanceerde Warzone 2.0- en DMZ-modi die tegelijkertijd uitkomen.

