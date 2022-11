Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Modern Warfare 2 verhoogt de lat als het gaat om het aanpassen van wapens met meer hulpstukken dan ooit en een schat aan wapens om uit te proberen.

Een compleet nieuwe functie in het Gunsmith-systeem is echter het tunen van wapens - maar het is wel een beetje ingewikkeld. Hier vind je alle details over het tunen van wapens.

Hoe werkt weapon tuning in MW2?

Met wapen tuning kun je de eigenschappen van een hulpstuk dat je aan je wapen toevoegt verder aanpassen door een positieve toevoeging te kiezen en een negatieve te accepteren.

Dus, als je bijvoorbeeld een ondergreep toevoegt die zorgt voor een stabielere terugslag, maar een langzamere richttijd, kun je deze tunen voor een iets ander effect.

Je kunt de stabiliteit verminderen, terwijl je sneller kunt richten. Of je kunt het omgekeerde doen, en het stabieler maken, maar nog langzamer.

Dit soort geven en nemen is de kern van wapen tuning, en in de meeste gevallen heb je twee van dergelijke variabelen per hulpstuk, bewerkt door schuifregelaars te verplaatsen.

In de onderstaande afbeeldingen zie je zo'n hulpstuk in zijn standaardstatus op de M4, en met de schuifregelaars maximaal ingesteld om een andere grafiek van zijn prestaties te tonen.

Hierboven ziet u de standaard uitlezing.

Terwijl de tweede afbeelding hierboven het toont met afstemming voltooid (tot in het extreme).

Hoe ontgrendel je wapenafstelling in MW2?

Om wapenafstelling op een bepaald wapen vrij te spelen, moet je het levelingsproces voor dat wapen voltooien.

Hoeveel levels je daarvoor moet vrijspelen, verschilt van wapen tot wapen - voor het M4 aanvalsgeweer zijn er 20 wapenlevels om te doorlopen, maar sommige wapens hebben bijna het dubbele aantal, en andere minder.

Dit betekent dat de hoeveelheid werk die nodig is om wapenafstelling vrij te spelen voor elk wapen erg verschilt, wat een beetje onhandig kan zijn.

Als je eenmaal tuning hebt vrijgespeeld, kun je het voor elk hulpstuk openen door de knop "Tuning" te vinden boven elk hulpstuk als je het selecteert in Gunsmith.

Is wapenafstelling de moeite waard in MW2?

De levensduur van Modern Warfare 2 is nog maar kort, dus we weten eerlijk gezegd nog niet hoe belangrijk wapenafstelling is voor het maken van de beste wapenconstructies in het spel.

Als de makers langer de tijd hebben gehad om in de statistieken van elk wapen te duiken, wordt dit misschien duidelijker.

Het zal waarschijnlijk ook een grotere impact hebben op wapenbouwsels die gericht zijn op Warzone 2.0, waar de tijd om te doden een stuk langzamer is dankzij bepantsering. Dit betekent dat zaken als wapenstabiliteit en bewegingssnelheid een heel andere vraag worden.

Voorlopig zouden we niet zeggen dat je je moet concentreren op het slijpen van elk wapen naar het maximale niveau, gewoon om het te tunen. Als je het halverwege dat proces niet graag gebruikt, is het onwaarschijnlijk dat het tunen van attachments die situatie volledig zal omkeren.

