Op de disc van Call of Duty Modern Warfare 2 staat maar 70MB.

(Pocket-lint) - Als je met Modern Warfare 2 voor de plastic disc-route kiest, moet je nog steeds een hoop data downloaden - want die staat niet op de disc.

Hoewel veel mensen hun games tegenwoordig downloaden via internet, zijn er genoeg redenen om voor de fysieke route te kiezen. Dat kan zijn omdat je traag internet hebt of te maken hebt met dataplafonds, maar het kan ook zoiets simpels zijn als een exemplaar willen inruilen nadat je het gespeeld hebt. Maar wat de reden ook is, het lijkt erop dat Activision je Modern Warfare 2 toch gaat laten downloaden omdat er maar 70MB van op het schijfje staat dat je er net in hebt gestopt.

Dat is althans het nieuws dat uit Twitter-account @DoesItPlay komt. Dat account kijkt naar games om te zien of ze zonder internetverbinding gespeeld kunnen worden en dat is heel slecht nieuws voor Modern Warfare 2-spelers. Volgens een screenshot van de PS5-versie van het spel staat er slechts 70MB aan data op de disc. Gezien het feit dat de downloadbare versie ongeveer 100GB is, suggereert dat een lange download wacht.

Waarom Activision deze route heeft gekozen is niet duidelijk, en Pocket-Lint heeft onze contacten benaderd om te proberen het tot op de bodem uit te zoeken. De huidige theorie is dat de disc alleen de licenties bevat die nodig zijn om te bevestigen dat het spel legitiem is, wat logisch is. Maar dat helpt geen mensen die een plastic schijfje hebben gekocht omdat de downloadroute niets voor hen is.

We laten je weten of en wanneer we iets van Activision horen.

Geschreven door Oliver Haslam.