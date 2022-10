Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Activision probeert iets nieuws met Call of Duty: Modern Warfare II - het brengt het spel in feite in batches uit. De campagne is al beschikbaar voor spelers die een pre-order hebben geplaatst, en de multiplayer volgt op de volledige releasedatum van donderdag 27 oktober. Daarna zullen Warzone 2.0 en DMZ vanaf 16 november te downloaden zijn, en Raids komen later dit jaar en in 2023.

Het is een andere aanpak - het druppelen van de verschillende modi van in wezen hetzelfde spel in niveaus. Het lijkt zeker in de smaak te vallen bij fans, met de campagne die veel lof krijgt in de aanloop naar de belangrijkste verkoopdatum (je kunt onze gedachten hier lezen).

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Het is ook iets dat de ontwikkelaars van het spel goedkeuren, omdat ze zich zo kunnen concentreren op elk afzonderlijk onderdeel - inclusief eventuele patches. En om die reden is het iets wat we ook bij toekomstige franchise-releases zouden kunnen verwachten: "Het is nuttig voor ons om onze inspanningen te richten op verschillende golven," vertelde Marc-Alexandre Boulanger-Milot, de UI/UX-directeur bij Beenox - een van de 10 studio's die Infinity Ward helpt bij COD MWII.

"Onze focus is nu om ervoor te zorgen dat de campagne geweldig is en dat alle bugfixes er zijn. Dan kunnen we ons klaarmaken voor de multiplayer release en dan komt Warzone er snel aan. Dus ja, het was niet mijn beslissing, maar ik hou van het idee."

De aanpak maakt het ook mogelijk dat Activision de gewaagde beslissing neemt om in 2023 geen volledig nieuwe Call of Duty uit te brengen. De gespreide Modern Warfare II release strategie zal het gat opvullen en de volgende studio - vermoedelijk Treyarch - meer tijd geven voor zijn volgende uitstapje.

"De brede inhoud van Modern Warfare II spreekt aan wat je smaak als speler ook is," voegde Stephanie Snowden, directeur communicatie bij Inifinity Ward, toe.

"Er is iets voor single-player fanaten met de campagne; er is DMZ wat een geheel nieuw doel is voor ons; met BR (Warzone) die terugkomt en we het gevoel hebben dat het de beste ervaring is die we ooit hebben uitgebracht met core MP; en met Raids, wat we nog nooit eerder hebben gedaan, hebben we het gevoel dat we echt de grenzen verleggen wat betreft het aanbod. Het is een zeer goede tijd om een Call of Duty fan te zijn."

De beste Black Friday & Cyber Monday US deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin horloges en meer afgeprijsd Door Maggie Tillman · 30 November 2021 Black Friday en Cyber Monday zijn het bestverkochte evenement van het jaar en er zijn nog enkele aanbiedingen beschikbaar

Geschreven door Rik Henderson.