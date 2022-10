Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Modern Warfare II op PS5 en Xbox Series X draait op maximaal 120Hz, maar kan technisch gezien op een hogere framerate draaien dan dat. Het hoeft alleen niet.

Tijdens een speciaal persevenement in Amsterdam vertelde het studiohoofd van Infinity Ward Polen, Michal Drobot, dat de game in staat is om een hogere refresh te raken, maar dat de tv's waarop het gespeeld zal worden dat niet kunnen. De extra verwerking kan daarom in plaats daarvan worden besteed aan andere visuele aspecten.

"We kunnen daar intern overheen gaan," legde hij uit. "[Maar] je tv kan waarschijnlijk niet eens meer dan 120Hz, als je een OLED-tv of iets dergelijks hebt.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"Het ziet er fantastisch uit, maar intern zal het je waarschijnlijk niet meer dan 120 geven. We kunnen nog steeds sneller draaien, gewoon om de latentie te verminderen, maar het geeft ons ook wat meer budget voor kunst."

Het handhaven van een constante 120fps is voor COD-fans echter belangrijker dan de resolutie.

"We hebben playtests waarbij we mensen niet eens vertellen wat ze spelen," voegde Drobot eraan toe.

"We hebben een testgroep die 60Hz draait en een andere die 120 draait, en je vraagt ze naar hun persoonlijke gevoelens en je ziet statistisch gezien dat mensen beter reageren op 120. Dan vraag je ze of ze de getrouwheidsverandering voelden en dan zeggen ze meestal 'nee'."

Het is Home Security Week op Pocket-lint Door Britta O'Boyle · 8 August 2022 Het is de hele week Home Security Week op Pocket-lint. Hier is wat om naar uit te kijken.

Call of Duty: Modern Warfare II zal vanaf 28 oktober 2022 beschikbaar zijn op meerdere platforms. Het zal tot 60fps draaien op consoles van de laatste generatie, en tot 120fps op current-gen.

squirrel_widget_12855237

Geschreven door Rik Henderson.