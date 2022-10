Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Modern Warfare 2 is er eindelijk - althans, de early access-fase van de campagne. Het volledige multiplayeraanbod is nog niet beschikbaar, maar dat komt zeer binnenkort als het hele spel op 28 oktober uitkomt.

Toch, als je vol spanning uitkijkt naar de multiplayer van MW2, maar je een beetje zorgen maakt over hoe het je zal vergaan in de beroemde onvergeeflijke online arena's, dan hebben we wat hulp voor je - de tips en trucs die we hieronder hebben verzameld variëren van eenvoudig tot ingewikkelder, maar hopelijk helpen ze je allemaal om je prestaties na verloop van tijd te verbeteren.

Bekijk ons uitgebreide artikel over het spel als je er meer over wilt weten.

Koop een headset

Het klinkt misschien bot, maar het grootste stuk gereedschap dat je kunt bemachtigen om je prestaties in een Call of Duty-game, inclusief Modern Warfare 2, direct te verbeteren is een headset, zelfs als het een heel betaalbare is.

Het verschil tussen de geluidsprestaties van een tv en de precisie van headsetaudio is verbluffend, en MW2 leunt meer op geluid van voetstappen en geweerschoten dan elke andere COD die we ons kunnen herinneren, dus het is een nog groter voordeel. Hierdoor hoor je vijanden voordat je ze ziet en weet je waar op de kaart de actie is, zonder dat je je aandacht hoeft af te leiden van het richten en bewegen.

We hebben handige lijsten met de beste headsets voor PS5 en PS4, maar ook voor de Xbox Series X/S of Xbox One, en ten slotte voor de pc-gamers onder ons, dus kies er maar een uit als je inspiratie nodig hebt.

Bouw je wapen voor terugslagcontrole

Modern Warfare 2's Gunsmith systeem is meer betrokken dan ooit, met Weapon Platforms als een nieuwe manier om nieuwe wapens vrij te spelen, maar wanneer je een bepaald wapen aanpast zijn er nog steeds een aantal basisprincipes waar je op kunt vertrouwen.

Als je moeite hebt om kills te maken en schoten te lossen, raden we je aan je te concentreren op het toevoegen van hulpstukken die de terugslag van je wapen verminderen, in plaats van je te richten op bewegingsgerelateerde statistieken zoals sprintsnelheid. MW2 stimuleert sowieso een langzamer speltempo, dus als je je wapen op een betrouwbare manier onder controle kunt houden, is dat een belangrijke stap in je ontwikkeling.

Als je met een controller speelt, kun je je vooral richten op horizontale terugslag - dit is de zijwaartse terugslag die moeilijker te verwerken is dan verticale terugslag, hoewel beide eenvoudiger zijn als je een muis en toetsenbord gebruikt.

Probeer elk wapen uit...

Hoewel het internet snel zal worden overspoeld met artikelen die je vertellen wat de "meta" loadouts zijn in Modern Warfare 2, denken we dat het, als je nog aan het leren bent, veel waarde heeft om een beetje te experimenteren - probeer veel wapens uit, zodat je een gevoel krijgt voor welke je het beste hanteert.

Misschien ontdek je dat je het beter doet met een verrassende optie, of dat het aanbrengen van een specifieke loopmodificatie de manier waarop je een wapen gebruikt ten goede verandert - dat is een ander voordeel van Gunsmith.

...Maar controleer de meta

Nu we het net gedaan hebben, moeten we wel toegeven dat er in de levensduur van elke COD-game genoeg momenten zijn waarop een wapen of twee totaal dominant is, voordat het wordt getweakt en gebalanceerd. In dat licht is het geen schande om op Twitter, YouTube of Google te kijken wat de huidige meta is voor MW2.

Als je de juiste spullen hebt vrijgespeeld, kun je zo een uitrusting samenstellen die zich kan meten met de besten, ook al leer je dan niet echt veel over welke hulpstukken en stijlen voor jou persoonlijk het beste werken.

Overweeg de demper te laten vallen

Modern Warfare 2 lanceert met een minimap die geen rode stippen toont wanneer spelers wapens zonder geluiddemper afvuren - een groot twistpunt in de gemeenschap. Maar hoewel dit betekent dat audio belangrijker is dan ooit, betekent het ook dat je in het algemeen veel minder afhankelijk bent van wapens met geluiddemping.

Met de vrijheid om andere loopopties te gebruiken die kunnen helpen met terugslag of schadebereik, als je het instinct hebt om een onderdrukker te plaatsen op elk wapen dat je bouwt, stellen we voor dat je experimenteert met het weglaten ervan, en kijkt hoe het je vergaat.

Probeer Invasie om wapens te ontgrendelen

Wapenlevels slijpen om een nieuwe unlock of attachment te krijgen hoort inmiddels bij de Call of Duty manier van leven, maar er zijn momenten waarop het fijn zou zijn om dat proces te versnellen. Helaas kunnen we je niet helpen het helemaal over te slaan, maar we vinden wel dat Invasion een speltype is dat geschikt is voor unlocks.

Omdat er AI op de kaart rondloopt die vrij gemakkelijk neergeschoten kan worden, kun je veel kills aan boord krijgen. Deze leveren je niet zoveel XP op als het doden van een menselijke tegenstander, maar ze zijn zo gemakkelijk te maken als je een goede plek vindt, dat dit tekort gemakkelijk kan worden goedgemaakt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.