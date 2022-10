Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Activision zal naar verwachting een bijna twee decennia lange reeks doorbreken door volgend jaar geen nieuwe Call of Duty-game uit te brengen. Er komt echter nog steeds nieuwe content.

Elk jaar een nieuwe COD uitbrengen is iets waar veel gamers mee zijn opgegroeid, maar Activision gaat het in 2023 een beetje anders doen. Volgens een prominente leaker kunnen we volgend jaar geen nieuwe titel verwachten, maar dat betekent niet dat er niet op zijn minst nieuwe content zal zijn om van te genieten.

In plaats van een blockbuster release volgend jaar, wordt ons verteld dat we in plaats daarvan nieuwe "campaign content" voor de bestaande Modern Warfare 2 game kunnen verwachten - een titel die deze maand in de verkoop gaat.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Hoe die DLC eruit zal zien is op dit moment nog niet 100 procent duidelijk, maar leaker TheGhostofHope heeft tot nu toe gewezen op een soort greatest hits map pack ter ere van de 20e verjaardag met content uit de hele serie.

Amazon Prime Early Access Sale Xbox deals: Welke Xbox Series X/S en Xbox One deals zijn er? Door Rik Henderson · 11 October 2022 · Amazon's Prime Early Access Sale is hier met een aantal grote kortingen op Xbox games en accessoires.

Dat is iets wat Bloomberg's Jason Schreier ook heeft bevestigd, door te zeggen dat "een uitbreiding of iets dergelijks" volgend jaar zal debuteren. Hij zei er wel bij dat hij niet helemaal zeker wist hoe die eruit zou kunnen zien. Wat voor content we ook krijgen, het zal het verlies van een gloednieuwe AAA-titel waarschijnlijk niet goedmaken, althans niet in de ogen van de Call of Duty-gemeenschap.

Hoewel gamers misschien teleurgesteld zijn dat er volgend jaar geen grote nieuwe release komt, is dit verre van het grootste verhaal dat momenteel speelt in de wereld van Call of Duty. De voorgestelde overname van Activision Blizzard door Microsoft blijft aanslepen en hoewel Microsoft blijft zeggen dat het geen games van PlayStation zal weghalen, blijven toezichthouders zich zorgen maken.

Geschreven door Oliver Haslam. Bewerken door Rik Henderson.