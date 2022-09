Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Activision heeft Call of Duty: Warzone Mobile onthuld, een volwaardige versie van de razend populaire battle royale game die in 2023 voor Android en iOS uitkomt.

Het is een gigantisch spel voor een draagbaar platform, waarbij 120 live spelers kunnen vechten in Verdansk - de kaart die sinds het begin het hart vormt van de PC- en consoleversie van Warzone.

Veel andere elementen van de hoofdversie van Warzone zullen ook hun weg vinden naar de mobiele versie, zoals operators en wapens. Bovendien maakt de Goelag zijn debuut op de smartphone om spelers een tweede kans te geven hun weg terug te winnen in een match.

Call of Duty: Warzone Mobile zal cross-play zijn tussen Android en iOS, en volgt een free-to-play model. Het zal naast het bestaande Call of Duty Mobile - dat momenteel aan seizoen 8 bezig is - lopen in plaats van het te vervangen.

"We zijn super enthousiast om twee geweldige games in de ruimte te hebben," werd ons verteld door Activision's hoofd van mobiel, Chris Plummer, in een interview voor de volgende aflevering van de Pocket-lint Podcast.

Het is vergelijkbaar met hoe de multiplayermodi van reguliere Call of Duty-releases de afgelopen jaren naast Warzone hebben gelopen.

Activision onthulde tijdens haar Call of Duty: Next online event ook dat de nieuwe golf Call of Duty-games deel uitmaken van een uniforme technologie, waarbij Warzone Mobile, Warzone 2.0 en COD: Modern Warfare 2 gedeelde elementen en Battle Passes bieden. Zo kun je bijvoorbeeld merken dat een wapen dat je in de ene hebt verdiend, vervolgens in de andere beschikbaar is.

Bezitters van een Android-telefoon kunnen zich nu al aanmelden voor pre-registratie van Warzone Mobile via de Google Play Store, terwijl iets soortgelijks ook beschikbaar zou kunnen zijn voor iPhone-bezitters in de aanloop naar de lancering: "We moedigen al onze spelers aan om af te stemmen op onze sociale kanalen voor nieuwsupdates over andere manieren om te pre-registreren," aldus Plummer.

Geschreven door Rik Henderson.