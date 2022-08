Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Beelden van een campaign level in het langverwachte Call of Duty: Modern Warfare 2 zijn schijnbaar online gelekt, en tonen kleine maar veelzeggende stukjes gameplay van het spel.

De clips zijn niet verrassend worden achtervolgd met DMCA claims in een voortdurende manier, dus niet lang op Twitter blijven, maar showcase een auto achtervolging waarin de speler springt tussen voertuigen, het besturen van hen en leunend uit ramen om te schieten op vijanden.

-

In een andere clip domineert het wapen van de speler het scherm (dat slechts een deel van een tv opneemt) en ziet eruit als een MP7 machinepistool. Het heeft agressieve loopflitsen en veel detail, maar er valt weinig uit op te maken.

Tenslotte toont een kort moment een nachtelijke missie waarin de speler naar een dok zwemt en uit het water stapt, wat waarschijnlijk het begin is van een stealthier deel, zouden we denken.

We zijn niet reposten van de clips te wijten aan die auteursrecht situatie, maar u kunt vrij gemakkelijk vinden ze nog steeds door te zoeken op Twitter, en ze zien er vrij authentiek voor ons.

De functies voor het monteren en besturen van voertuigen die in de langste clip te zien zijn, komen overeen met wat Infinity Ward ons heeft verteld over hoe Modern Warfare 2 de dingen op dat front vooruit zal helpen.

Waarom de Corsair One i300 wel eens de perfecte compacte gaming PC zou kunnen zijn Door Pocket-lint International Promotion · 10 mei 2022 Deze PC bewijst dat je geen enorme rig nodig hebt om geweldige prestaties te leveren tijdens het gamen, en daar zijn we blij om.

Het is een systeem dat ook een grote invloed zou moeten hebben op Warzone 2.0, wanneer de nieuwe battle royale later dit jaar uitkomt, gezien hoe belangrijk voertuigen zijn in de meta van die game.

Geschreven door Max Freeman-Mills.