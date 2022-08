Een nieuwe Crash Bandicoot of Skylanders zou in het verschiet kunnen liggen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Skylanders en Crash Bandicoot ontwikkelaar Toys for Bob zou binnenkort wel eens een nieuwe game in een van die series kunnen aankondigen.

De studio tweette een quiz op zijn officiële account, waarin fans werd gevraagd de games te noemen die het tot nu toe heeft gemaakt. Eenmaal onthuld, toont de uiteindelijke lijst één extra titel verborgen achter vraagtekens.

-

Dat heeft sommigen doen geloven dat Skylanders in de nabije(re) toekomst een reboot zou kunnen krijgen, terwijl anderen geloven dat Crash Bandicoot 5 in de planning zou kunnen staan.

Dat laatste is waarschijnlijker, aangezien er al eerder geruchten zijn geweest over een nieuw Crash-spel.

Bedankt voor het meespelen, hoeveel heb je er juist geraden? Weet je, het komt goed uit dat we meer muurruimte hebben om te bedekken... pic.twitter.com/g4A5hkAHk3- Toys For Bob (@ToysForBob) August 16, 2022

Toys for Bob's laatste grote release was Crash Bandicoot 4: it's About Time - een veelgeprezen platformsequel die in 2020 werd uitgebracht.

Waarom een Nvidia GeForce RTX 30-serie laptop de perfecte mix is van kracht en draagbaarheid Door Pocket-lint International Promotion · 11 mei 2022 Met deze ongelooflijke laptop GPU's wordt gamen onderweg een waar genot.

Maar net als Vicarious Visions werd de studio , die eigendom is van Activision, vervolgens van andere projecten gehaald om te helpen aan Call of Duty. Gelukkig, en misschien deels gevoed door de aanstaande overname van Xbox, ziet Activision nu waarde in de terugkeer van de ontwikkelaar om aan een nieuwe eigen game te werken.

Dit blijkt ook uit de vacatures die de ontwikkelaar heeft geplaatst: "Toys for Bob's ervaren ontwikkelaars zijn op zoek naar creatieve individuen die bereid zijn om spannende en nieuwe projecten aan te nemen," aldus de advertentie (zoals gerapporteerd door VGC).

Het kan natuurlijk zijn dat het team een geheel nieuwe IP in petto heeft. Hopelijk duurt het niet al te lang voor we daar achter komen.

Geschreven door Rik Henderson.