(Pocket-lint) - Call of Duty: Modern Warfare 2 komt over een paar maanden uit, maar de release zal nogal gespreid zijn, als je het spel al hebt voorbesteld.

De game heeft een reeks open bèta's voor de multiplayer in september, en het is nu bevestigd dat digitale pre-orders van de game ook vroege toegang tot de campaign van de game zullen geven.

Je krijgt een extra week toegang, vanaf 20 oktober in plaats van 28 oktober, de perfecte periode om het verhaal van de game af te werken voordat je je stort op het hoofdgerecht van de multiplayer wanneer de volledige release verschijnt.

De weg naar lancering begint.



Check het #CODBlog voor de laatste info, inclusief meer details over de vroege toegang tot de campagne!



- Call of Duty (@CallofDuty) 16 augustus 2022

Infinity Ward en Activision hebben goed nagedacht over de manier waarop de game zal worden uitgebracht, dus we kunnen ons voorstellen dat het de manier weerspiegelt waarop veel gamers elke COD-release consumeren - met een campaign als entree.

Het betekent ook dat Modern Warfare 2 een week langer de nieuwsgolven kan domineren terwijl mensen reageren op eerst het verhaal en dan de nieuwe en terugkerende multiplayer modes.

Op dit moment circuleert ook het sterke gerucht dat de releasedatum voor de nieuwe versie van Warzone 16 november 2022 zal zijn, nadat een intern releaseschema van Activision leek uit te lekken.

Als het klopt, geeft dat ons ongeveer drie weken om te wennen aan het nieuwe gevoel van MW2 in de multiplayer voordat we in een geheel nieuwe ervaring terechtkomen in Warzone 2.0. We zullen er bij de release bij zijn om wanhopig uit te zoeken wat de beste loadout is.

Geschreven door Max Freeman-Mills.