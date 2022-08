Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Welkom in de nieuwe wereld - waar de eerste keer dat we echte gameplay zien voor Call of Duty: Modern Warfare 2, arriveert op TikTok.

Een korte clip van een nog niet eerder vertoonde map, Farm 18, werd gepost op Infinity Ward's TikTok en vervolgens crossposted naar andere sociale kanalen.

In tegenstelling tot de flythrough die we eerder deze maand kregen voor de Marina Bay Grand Prix kaart, bevat deze kleine fragmenten van echte gameplay.

Het laat wapengeweld zien dat er aanzienlijk realistischer uitziet dan Modern Warfare 2019 dankzij veel meer stuiterende visuele terugslag, hoewel we er gezien de pre-release niet op kunnen rekenen dat dit hypernauwkeurig is.

De video heeft echter veel meer te bieden dan alleen die kleine momenten van gameplay, met een aantal echt interessante uitleg over de processen die gepaard gaan met het bouwen van een van de kaarten van het spel.

Van uitleg over hoeveel dichtheid van gebladerte de manier waarop spelers daadwerkelijk bewegen op een kaart kan veranderen, tot in detail waarom de ontwikkelaars besloten om een training-stijl schiethuis in het midden van een cementfabriek te laten vallen, het is een mooie kleine bundel van details.

Je kunt ervan uitgaan dat we meer korte video's zoals deze zullen krijgen, aangezien het Intel Drops is getiteld en hashtagged met dezelfde moniker - we zullen een oogje in het zeil houden voor meer van deze langs de lijn voor de uiteindelijke release van het spel op 28 oktober 2022.

Geschreven door Max Freeman-Mills.