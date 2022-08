Hoe kijk ik naar Call of Duty: Next - September COD livestream

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Modern Warfare 2 komt later dit jaar uit, en hoewel we al een trailer hebben gehad met een introductie tot de campaign mode van de game, is er nog een hoop te leren over de volgende COD.

We weten nu dat we nog veel meer te zien krijgen van de game, inclusief een volledige multiplayer onthulling, tijdens een nieuw aangekondigd evenement, Call of Duty: Next, op 15 september 2022.

De stream zal volgens de aankondiging"tijd bepalend" zijn, en zal ons op de hoogte brengen van de game net als de eerste ronde van Open Beta data open gaat voor PlayStation spelers.

We zullen echter niet alleen meer te horen krijgen over MW2. Het evenement zal blijkbaar ook "informatie over de volgende Call of Duty: Warzone" bevatten, die de actie zal verplaatsen naar een nieuwere engine, een geheel nieuwe kaart en een cruciale reset van het arsenaal aan beschikbare wapens.

Het evenement werd aangekondigd tijdens de finale van de Call of Duty League Championships begin augustus 2022, en we kregen wel een kleine glimp van Modern Warfare 2 in de vorm van een map flythough voor de Marina Bay Grand Prix stage.

Voorlopig hebben we nog geen URL voor waar het evenement live gestreamd zal worden, maar het is bijna zeker dat de Call of Duty YouTube pagina als host zal optreden, naast een Twitch stream.

Als er een pagina live gaat, zullen we die bovenaan dit artikel toevoegen, zodat je hier kunt komen om het samen met ons te bekijken.

Bekijk deze schitterende aanbiedingen voor laptops uit de Nvidia RTX 30-serie Door Pocket-lint International Promotion · 13 mei 2022 Er zijn laptops voor elk budget en elke behoefte, maar ze zijn allemaal uitgerust met ongelooflijke laptop GPU's van Nvidia.

Het evenement vindt plaats op 15 september 2022, hoewel we nog niet weten hoe laat het wordt uitgezonden. We zullen die informatie hier toevoegen zodra het bekend wordt gemaakt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.