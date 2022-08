Sony denkt dat mensen een Xbox zouden kopen voor Call of Duty

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sony heeft een tipje van de sluier opgelicht over wat het vindt van de overname van Microsoft door Xbox, dankzij recentelijk aan het licht gekomen commentaar dat het heeft geleverd aan de Braziliaanse toezichthouder die de deal onderzoekt.

In tegenstelling tot sommige andere processen moet alle informatie die aan de Braziliaanse toezichthouder wordt verstrekt openbaar worden gemaakt, waardoor sommige arendsblikige gebruikers op Resetera Sony's gedachten hebben kunnen achterhalen.

De antwoorden die het bedrijf geeft, lopen sterk uiteen, maar enkele bijzonder sappige passages gaan specifiek over het belang van Call of Duty en de impact ervan op de consolemarkt.

Sony prijst de franchise met name enorm aan en omschrijft het nauwkeurig als de grootste gamefranchise ooit, een franchise die over enorme middelen beschikt en routinematig enorme hoeveelheden verkoopt.

Call of Duty noemt het spel "essentieel" en zegt dat het merk zo krachtig is dat het vrijwel zeker de keuze van gamers voor een console beïnvloedt als ze tot aanschaf overgaan. Dit is duidelijk gericht op de mogelijkheid dat Xbox op een gegeven moment COD een console exclusive zou kunnen maken.

Het document in kwestie, dat u kunt vinden in de lijst hier, is in het Portugees gelabeld als "E-mail Sony (Resp. ao Of. 4108/2022 + procuração)", maar vertaalt vrij netjes, en bevat een aantal interessante inzichten in hoezeer Sony COD als een moloch ziet (of, op zijn minst, hoezeer het wil dat dit als het geval wordt gezien).

Wat dit betekent voor de regulator is in dit stadium moeilijk in te schatten - maar het zou op een bepaalde manier invloed kunnen hebben op Xbox. We weten dat de volgende paar COD-games op PlayStation-consoles zullen verschijnen als gevolg van bestaande contracten, en Microsoft heeft aangegeven dat het daarna misschien doorgaat, maar niets is zeker.

Ik heb deze week goede gesprekken gehad met de leiders bij Sony. Ik bevestigde onze intentie om alle bestaande overeenkomsten na te leven na de overname van Activision Blizzard en onze wens om Call of Duty op PlayStation te houden. Sony is een belangrijk onderdeel van onze industrie en we hechten veel waarde aan onze relatie - Phil Spencer (@XboxP3) 20 januari, 2022

Of dat over een aantal jaar nog steeds zo is, is moeilijk te zeggen, maar het is iets dat toezichthouders ongetwijfeld in meerdere jurisdicties zullen overwegen als ze de Xbox-Activision deal onderzoeken.

Geschreven door Max Freeman-Mills.