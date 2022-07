Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Activision gaat op 7 augustus bètacodes weggeven voor Call of Duty Modern Warfare 2.

Als onderdeel van het Call of Duty League's Championship Weekend heeft de uitgever aangekondigd dat kijkers kans maken op vroege toegang tot de game.

Iedereen die het fysieke evenement in Los Angeles op de 'Championship Sunday' bijwoont, krijgt een code, en we weten nu al dat alle pre-orders voor Modern Warfare 2 ook vroege toegang tot de bèta zullen omvatten.

Om echter kans te maken als kijker op 7 augustus ll, moeten gamers volgens de Call of Duty League-website hun Activision-account koppelen aan hun YouTube-account. Vanaf daar zullen 'Drop Winners' een notificatie ontvangen op de COD League website en de COD Companion app.

Er is nog geen officiële datum vastgesteld voor de komst van de bèta, maar lekken en geruchten wijzen erop dat de vroege toegang rond 15-16 september van start gaat, voordat de bèta rond 17-19 september voor alle PlayStation-gebruikers wordt opengesteld.

Daarna volgt volgens de geruchten een cross-play testperiode die begint op 22-23 september, waarna alle toegang beschikbaar komt op 24-26 september.

Met een multiplayer reveal die waarschijnlijk ook aan het begin van de beta maand, september, komt er genoeg aan voor fans van de serie.

Aangezien de volledige game pas op 28 oktober uitkomt, kun je nog wel even wachten als je de bèta-actie mist.

Dus als je de game niet wilt pre-orderen om toegang te krijgen, lijkt het een goed alternatief om volgende week naar Call of Duty League te kijken.

Geschreven door Conor Allison.