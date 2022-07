Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Voor het eerst in jaren krijgen we een pauze van Call of Duty in 2023 - Modern Warfare 2 krijgt twee jaar om te bezinken, terwijl Treyarch mogelijk een langere aanloop neemt voor zijn volgende Black Ops-game.

Dat betekent dat als Modern Warfare 2 eenmaal uit is, we tot 2024 moeten wachten op de volgende mainline COD, waardoor er genoeg tijd is voor geruchten en lekken om de ronde te doen. Hier vind je alle belangrijke details.

Het is algemeen bekend dat Modern Warfare 2, de volgende COD van Infinity Ward, een soort van reset zal zijn voor de franchise. Dit betekent onder andere dat het een tweejarig venster zal krijgen als de dominante game in de serie, in plaats van na 12 maanden van het toneel te worden geschoven.

Fans zijn hier over het algemeen blij mee, omdat het betekent dat de balans meer tijd krijgt en het spel meer maps en wapens krijgt dan een normale COD release de laatste jaren heeft.

Het betekent ook dat Black Ops 6 (wat de meest waarschijnlijke opvolger is) pas in 2024 zal verschijnen. Dit zal nuttig zijn voor de hoofdontwikkelaar, Treyarch, aangezien het spel ook overgaat naar de nieuwste versie van de IW engine, die alle COD games zullen delen.

Deze eenheid staat in contrast met de recente tijden, waar Modern Warfare 2019, Black Ops Cold War en Vanguard allemaal verschillende iteraties van de engine gebruikten die leidden tot problemen bij het samenvoegen van hun inhoud in de kolos die Warzone is.

Vroeger was het de eenvoudigste taak van de wereld om uit te zoeken op welke platformen de volgende Call of Duty zou verschijnen - allemaal. Nu liggen de zaken echter veel gecompliceerder. De olifant in de kamer is de overname van Activision Blizzard door Microsoft.

Deze deal (als hij eindelijk rond is) betekent dat Xbox nu eigenaar is van Call of Duty, met het potentieel om er 's werelds grootste exclusieve consolefranchise van te maken. Op relatief korte termijn is dat echter niet de verwachte uitkomst.

PlayStation heeft een langdurige marketingovereenkomst met Activision voor Call of Duty-games, waarbij het als eerste de spelmodi en andere voorrangsbehandelingen krijgt, en dit geldt blijkbaar ook voor een contract waardoor de volgende paar COD-games naar PlayStation-consoles moeten komen.

Nieuw: Activision is vastbesloten om ten minste de volgende drie Call of Duty games op PlayStation uit te brengen, zelfs na de overname van Xbox, volgens mensen die bekend zijn met de deal. Dat zijn COD2022, COD2023, en Warzone 2 (in 2023). Daarna is het waziger https://t.co/OpWE7Tk9KV- Jason Schreier (@jasonschreier) 25 januari 2022

Hoewel de data in de bovenstaande Tweet van Schreier niet meer als accuraat worden beschouwd, is de inhoud dat zeer zeker wel, dus we verwachten dat Black Ops 6 zowel op Xbox- en PlayStation-consoles, als op PC zal verschijnen.

De Black Ops serie begon als een off-shoot van COD's moderne games, en speelde vanaf het begin een beetje meer snel en losjes met de geschiedenis, springend in gedocumenteerde gebeurtenissen en ze spinnend in een groot web van samenzweringen en valse vlag operaties.

Op dit moment hebben we geen concrete details over de waarschijnlijke voortzetting van het verhaal van de serie van Activision zelf, maar een lek in juli 2022 zorgde voor een aantal interessante onthullingen.

Bestanden gevonden in de gesloten alpha test bestanden van Warzone Mobile en gepost op Twitter (voordat ze snel werden neergehaald wegens schending van het auteursrecht) toonden blijkbaar een paar beelden van Black Ops 6.

Een daarvan had een belangrijk detail te bieden - een Lockheed F-117 Nighthawk stealth bommenwerper geparkeerd in een hangar, waardoor het spel zeer waarschijnlijk enige actie uit de Golfoorlog bevat, gezien het prominente gebruik van het vliegtuig in dat conflict.

Dit garandeert niets, maar het zou logisch zijn voor de serie om verder te gaan in de tijd na de actie in Cold War, en we zijn benieuwd hoe de geschiedenis deze keer opnieuw wordt gemixt.

We kunnen een beetje meer vertrouwen hebben in hoe Black Ops 6 uiteindelijk zal spelen - het is tenslotte een Call of Duty.

Dat betekent dat je zeker bombastische first-person schietpartijen kunt verwachten, en ook een behoorlijke hoeveelheid gevechten met voertuigen, gezien het bewijs van recente games in de serie.

Black Ops heeft vaak een iets meer arcade-achtige look en feel gehad in vergelijking met de grimmiger realiteit van de Modern Warfare-games, met meer neon-gekleurde verlichting en een iets lichtere toon, maar dat is nooit gegarandeerd.

Aangezien het spel gebruik zal maken van dezelfde engine als Modern Warfare 2, zou het er geweldig uit moeten zien, en we zijn benieuwd of er wordt voortgeborduurd op gameplay-features zoals het bestijgen en openen van deuren, aangezien die al eerder variabelen zijn geweest.

Dat zal echter nog wel even duren - totdat we Modern Warfare 2 in handen hebben, zullen we niet eens weten waar Black Ops 6 mee zou kunnen werken.

Geschreven door Max Freeman-Mills.