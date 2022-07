Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Hoewel lekken soms van mysterieuze bronnen komen, is het altijd verfrissend als de bron van informatie een vergissing van de ontwikkelaars zelf blijkt te zijn geweest.

Dat lijkt het geval te zijn voor de volgende Call of Duty Black Ops, die schijnbaar een hoop details en nu verwijderde afbeeldingen heeft laten lekken nadat er per ongeluk bestanden waren opgenomen in de vroege versie van Warzone Mobile die wordt getest.

Deze omvatten ook een bos van kaart laadschermen en details rond Modern Warfare 2, die later dit jaar komt, maar meer aandacht is gegaan naar een paar beelden die naar verluidt zijn van de volgende Black Ops spel.

De foto's omvatten glimpen van een Lockheed F-117 Nighthawk stealth bommenwerper die online speurneuzen hebben uitgewerkt zou kunnen wijzen op een tijd instelling in de Golfoorlog, het verplaatsen van de franchise weer vooruit in de tijd na de Koude Oorlog in 2020.

De Black Ops serie is niet vreemd aan het verplaatsen op een tijdlijn, dus het is mogelijk (of zelfs waarschijnlijk) dat we ook andere instellingen zullen zien, maar dit is zo concreet een blik als we tot nu toe hebben gekregen.

Met het spel op grote schaal gemeld te krijgen van een langere ontwikkelingscyclus gericht op een 2024 release venster, zullen we waarschijnlijk moeten wachten een lange tijd voordat iets van dit wordt bevestigd, hoewel.

Geschreven door Max Freeman-Mills.