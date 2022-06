Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De volgende generatie van Call of Duty: Warzone is onderweg, met enorme upgrades ten opzichte van de huidige versie en het schoonvegen van de lei op progressie en stats.

We weten een behoorlijke hoeveelheid over de game dankzij informatie van ontwikkelaar Infinity Ward, dus hier zijn alle belangrijke feiten die je moet weten.

We hebben geen exacte releasedatum voor Warzone 2.0, maar we weten wel dat het in 2022 komt - Infinity Ward bevestigde dit tijdens de onthulling van de eerste gameplay demo van Modern Warfare 2 op Summer Games Fest.

Dit is eigenlijk geweldig nieuws - aangezien MW2 op 28 oktober uitkomt, was er altijd een risico dat Warzone 2.0 zou worden uitgesteld tot begin 2023 om het succes van de hoofdgame na de lancering niet te kannibaliseren.

In plaats daarvan verwachten we dat Warzone 2.0 eind november of december zal lanceren, om Modern Warfare 2 de tijd te geven om op adem te komen en om het marketingteam van Call of Duty genoeg tijd te geven om de hype-trein in overdrive te zetten.

Het is bevestigd dat de volgende generatie van Warzone de oudere consoles niet in de steek zal laten, ondanks de smeekbeden van hardcore fans - Infinity Ward heeft er terecht op gewezen dat het veruit het grootste deel van de spelers in de steek zou laten als het de PS4 en Xbox One zou laten vallen.

Dat betekent dat je erop kunt rekenen dat Warzone 2.0 uitkomt op PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One en PC. We hopen op zijn minst dat we volledige native versies van het spel krijgen voor PS5 en Xbox Series X/S, hoewel, voor betere prestaties en resolutie.

De volgende versie van Warzone behoudt inderdaad de free-to-play-status die van de eerste game zo'n grote hit maakte - Activision zou wel gek zijn om zo'n beproefd model te verscheuren.

Dat betekent dat je Warzone 2.0 helemaal gratis kunt spelen en dat je op PlayStation en Xbox ook niet hoeft te betalen voor online abonnementen om toegang te krijgen tot de online speltypen.

Infinity Ward heeft bevestigd dat de overstap naar een nieuwe engine van fundamenteel belang is voor Warzone, wat betekent dat Warzone 2.0 een schone lei is wat progressie betreft.

Dit betekent dat alle unlocks die je tot nu toe in Warzone hebt verdiend NIET overgaan naar het nieuwe spel, en hetzelfde geldt voor wapen- en operator skins die je misschien hebt gekocht.

Dit is misschien een teleurstelling voor sommigen, maar het is logisch aangezien Warzone al 2,5 jaar uit zal zijn tegen de tijd dat het vervolg verschijnt. Het kan niet eeuwig duren!

Wat ook interessant is, is dat de komst van Warzone 2.0 Warzone 1.0 niet zal vernietigen - de huidige versie van het spel zal voorlopig blijven bestaan. Dit zou kunnen zijn om te voorkomen dat mensen uit de bandwagon vallen of gewoon als een manier om ervoor te zorgen dat ze toegang houden tot bundels die ze hebben gekocht.

Hoe dan ook, het betekent dat als je op de een of andere manier de voorkeur geeft aan de oudere versie van het spel, je altijd in staat zult zijn om terug te springen (als je harde schijf het aankan om beide tegelijk te hosten, dat is).

Voordat het begin juni 2022 Modern Warfare 2 onthulde, ontving Infinity Ward content creators voor een kijkje achter de schermen van zijn werk, en hoewel het geen vaste gameplay van Warzone 2.0 toonde, gaf het blijkbaar wel een glimp van de nieuwe hoofdkaart van het spel.

Volgens JackFrags speelt de nieuwe map zich af in een woestijnachtige omgeving, wat klinkt als een behoorlijk nieuwe setting en kleurenpalet voor de COD battle royale. Er zullen nederzettingen en kampen zijn waar spelers kunnen verkennen en vechten, samen met grote hoeveelheden water en rivieren waar ze doorheen kunnen zwemmen en varen.

Er zijn blijkbaar meerdere grote compounds, een vliegveld, dokken, een observatorium en voetbalvelden, allemaal verbonden door wegen.

We weten vrij veel over de gameplay veranderingen die naar Warzone komen, aangezien de veranderingen die komen voor Modern Warfare 2 waarschijnlijk ook allemaal van toepassing zullen zijn op het spel - ze delen een engine.

Dit betekent dat we een visuele upgrade krijgen, vooral op nieuwere consoles waar een 120Hz-modus zal zorgen voor verbeterde vloeiendheid en reactietijden.

Wat de gameplay betreft, weten we dat zwemmen zal worden toegevoegd aan het spel en een grote rol zal spelen in de omgeving, samen met boten. Voertuigen worden meer geüpgraded en krijgen meer gedetailleerde schade, zoals lekke banden, en als ze ontploffen laten ze een permanente bolster achter als dekking.

Het wapentuig is modern maar realistisch (althans bij de lancering), met hulpstukken die je kunt verdienen en die soms voor verschillende wapens kunnen worden gebruikt, een welkome verandering die het vereiste slijpen moet verlichten. Gelukkig is er een nieuwe schietbaan, zodat je gemakkelijk kunt testen hoe je wapenbouw presteert.

Er komt nieuwe uitrusting, waaronder afstandscamera's en EMP-granaten, terwijl je nu ook in buikligging kunt duiken terwijl je sprint, als dat nodig is.

Je kunt ook aan richels hangen om over muren en barrières te gluren, waardoor je nieuwe mogelijkheden krijgt terwijl je je over de kaart verplaatst. In MW2 kun je ook van gebouwen naar beneden abseilen, maar of dat ook in Warzone zal gebeuren, is minder zeker.

Gunsmith keert terug voor het bewerken van wapens en het detailniveau lijkt nog verder te worden opgeschroefd, zodat je het gewicht van je wapen kunt herverdelen voor een betere terugslag maar slechtere richt-neer-zicht snelheid, naast andere tweaks.

Volgens JackFrags is het huidige spelersaantal dat wordt getest 100, een kleiner aantal dan in Warzone 1.0, maar met mogelijk een paar honderd AI-soldaten op het slagveld die je kunt bevechten terwijl je speelt, om gebieden en doelen te verdedigen.

Dit sluit aan bij de geruchten over de veranderingen rond de loadouts, die misschien niet meer te koop zijn, maar waarvoor je een doel moet bereiken, zoals een infiltratie- of veroveringspunt, om een wapendrop te verdienen.

We hebben ook gehoord dat het inventarissysteem gecompliceerder is en iets meer beheer nodig heeft dan in Warzone 1.0.

