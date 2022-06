Warzone 2.0 komt later dit jaar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Temidden van de drukte van de onthulling van de eerste echte trailer voor Modern Warfare 2, zijn er enkele belangrijke details over de komende maanden opgedoken uit de Call of Duty-machine, in het bijzonder wat Warzone betreft.

Infinity Ward bevestigde aan een schare pers en influencers dat Warzone 2.0 (hoe het ook gaat heten) "later dit jaar" komt - dus waarschijnlijk niet op 28 oktober om gelijktijdig met MW2 te lanceren, maar kort daarna om een nieuwe golf van hype te vangen.

De game zou ook naar dezelfde platforms komen als de huidige Warzone-ervaring, dus PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One en pc. Degenen die hoopten op een technologische revolutie die alleen naar next-gen sprong, kunnen dus teleurgesteld zijn.

Dit was echter altijd de logische keuze, gezien de tientallen miljoenen spelers die nog niet de sprong naar Sony of Microsoft's nieuwere consoles hebben gemaakt. Interessant is dat de bestaande versie van Warzone gewoon blijft bestaan, zodat mensen niet in alle opzichten hun voorraden en voortgang verliezen.

De overstap naar een nieuwere versie van de engine betekent namelijk dat iedereen Warzone 2.0 vanaf de bodem begint, zonder vrijgespeelde progressie tenzij ze al wat hebben geslepen in MW2 tegen de tijd dat het spel uitkomt. Dit zal een welkome vereenvoudiging zijn vergeleken met het huidige rooster van honderden wapen- en hulpstukkenopties.

Warzone 2.0 zal enkele belangrijke nieuwe systemen bevatten, waaronder volledig geïntegreerd zwemmen en veel meer gedetailleerde en variabele voertuigen, evenals een geheel nieuwe kaart en nieuwe modi, dus we kijken ernaar uit om meer te weten te komen over de toekomst van COD's battle royale.

