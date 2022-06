Call of Duty: Modern Warfare 2's eerste trailer is uitgelekt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De onthulling van Call of Duty: Modern Warfare 2 staat voor de deur, met de eerste volledige trailer voor het spel die vandaag (8 juni) uitkomt, en de lekken rond de onthulling zijn serieus begonnen.

Nadat Hulu blijkbaar een pre-video advertentie iets te vroeg heeft geüpload, circuleren er korrelige versies van de trailer van het spel online die een paar details van campagne locaties weggeven.

De gelekte versies, die verschillende lengtes hebben en zich verspreiden op YouTube en Twitter, laten snelle cuts zien tussen scènes met Captain Price, Soap en Gav samen met de iconische Ghost, terwijl ze navigeren door wat duidelijk een grote dreiging is.

We zien een paar nachtelijke missies met de beroemde nachtzichtverlichting van de serie die er weer prachtig uitziet (net als in Modern Warfare uit 2019), en ook glimpen van nieuwe personages.

De beelden zijn in dit stadium hoogstwaarschijnlijk accuraat, en zijn als zodanig bevestigd door een paar leakers en analisten, maar je hoeft niet lang te wachten om de trailer in goede kwaliteit te bekijken - hij komt later vandaag uit om 10 uur PT, 1 uur ET, 6 uur BST of 7 uur CEST, afhankelijk van je locatie.

Ontwikkelaar Infinity Ward heeft de afgelopen dagen een aantal streamers en profspelers ontvangen in Los Angeles om de game te spelen, dus we verwachten ook een stortvloed aan indrukken en verslagen over hoe de game in dit stadium aanvoelt om te spelen.

PC Gaming heeft nu een speciale hub-pagina!

De PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX is dan wel afgelopen, maar je kunt al die geweldige content en al het toekomstige PC gaming nieuws, reviews, features en meer nog steeds vinden op onze speciale hub-pagina.

Geschreven door Max Freeman-Mills.