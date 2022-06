COD Warzone Mobile screenshots lekken uit alpha test

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Call of Duty Warzone is op weg naar mobiel, maar dat proces kan veel tijd in beslag nemen, zoals blijkt uit hoe lang het duurde voordat Apex Legends Mobile uitkwam, dus het kan nog een lange weg zijn.

Dat gezegd hebbende, lijkt het erop dat het spel door zijn eerste fase van privé testen gaat, aangezien screenshots van wat bedoeld is als de gesloten alpha versie van het spel online zijn gelekt.

Activision heeft copyright opvallend de beelden waar ze zijn verschenen op sociale media, maar dit heeft niet hen gestopt van het verspreiden en het geven van enkele aanwijzingen over wat het spel zal bieden.

De grote onthulling is bijvoorbeeld dat het spel gebruik zal maken van Warzone's originele Verdansk map, zoals blijkt uit een screenshot van een speler die airdropt boven enkele van de iconische locaties, waaronder Port en Downtown.

Andere screens tonen first-person shots van de Gulag, waar spelers kunnen vechten om een kans te krijgen om opnieuw ingezet te worden nadat ze gedood zijn, en enkele shots van de speler met hun laarzen op de grond (of een dak, in één geval).

De beelden zijn extreem korrelig en lage-resolutie, dus we leren niet veel over hoe Warzone er op mobiel uit zal zien, maar het is toch goed nieuws voor iedereen die Warzone heeft gespeeld en Verdansk heeft gemist (dat wil zeggen, de meeste spelers ervan).

Geschreven door Max Freeman-Mills.