Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De releasedatum voor Call of Duty van dit jaar is bekendgemaakt terwijl de aanloop naar een volledige onthulling voor Modern Warfare 2 doorgaat - de game zal op 28 oktober 2022 in de schappen liggen.

Infinity Ward en Activision kwamen met een voorspelbaar grote stunt om de datum aan te kondigen, door het creëren van een aantal enorme kunstwerk in een dok gebied, en ook de website van de game bijgewerkt met wat nieuwe informatie.

Onverrassend genoeg bevestigt het dat Captain Price en Gaz zullen terugkeren na de hoofdrollen in 2019's Modern Warfare reboot, terwijl iconische personages Soap en Ghost dit keer in Task Force 141 zullen zitten, voor het vervolg.

Captain John Price en #Taskforce141 zijn terug.



Voor meer - https://t.co/TPY6Jnxf4M



Meet the Squad pic.twitter.com/DCvwKbRUj4- Call of Duty (@CallofDuty) May 24, 2022

Elders is opgevallen dat de laatste update-bestanden voor Vanguard aanwijzingen bevatten dat MW2 een bèta krijgt, net als Vanguard in de aanloop naar de release.

Deze bèta zal schijnbaar als eerste op PlayStation verschijnen, wederom in lijn met het systeem van Vanguard en als onderdeel van de voortdurende marketing samenwerking tussen de franchise en PlayStation, ondanks de aankoop van Activision door Xbox.

De bèta zal open zijn voor degenen die het spel pre-orderen, maar zal eerder en meer sessies hebben op PlayStation, volgens CharlieIntel.

De volgende stap op de hype-trein is een echte onthullingstrailer, die op 8 juni zou moeten komen nadat er meerdere teases voor die datum zijn gespot, dus houd een oogje in het zeil op dat moment!

PC Gaming heeft nu een speciale hub-pagina!

De PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX is dan wel afgelopen, maar je kunt al die geweldige content en al het toekomstige PC gaming nieuws, reviews, features en meer nog steeds vinden op onze speciale hub-pagina.

Geschreven door Max Freeman-Mills.