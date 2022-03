Snoop Dogg komt naar Call of Duty

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De iconische rapper, Snoop Dogg, lijkt zijn weg te vinden naar Call of Duty Warzone , Vanguard en Mobile .

Snoop is geen onbekende in de gaming-scene, hij lanceerde eerder zijn eigen esports-competitie en, meest recentelijk, trad hij toe tot de productieve gaming-organisatie, Faze Clan.

Hoewel de meesten van ons meer bekend zijn met zijn rapcarrière, is hij nu een frequente Twitch-streamer en heeft hij fans verzameld die ver buiten het bereik van het traditionele hiphoppubliek liggen.

Snoop's stem was in het verleden te zien in een Call of Duty: Ghosts DLC; en nu heeft het Twitter-account van Call of Duty ons geplaagd met wat meer "Dogg Tags".

Herstelde deze Dogg-tags in de strijd. Weet iemand van wie ze zijn? pic.twitter.com/FWFib4MlAL — Call of Duty (@CallofDuty) 18 maart 2022

Op de tags staat "Call of Duty: Vanguard and Warzone 04/19/22" en "Call of Duty: Mobile 04/01/22".

We weten nog niet precies wat de rol van Snoop in de games zal zijn, maar het klinkt alsof het niet lang zal duren voordat we erachter komen.

De meeste fans verwachten dat Snoop als Operator zal verschijnen en er zijn verschillende lekken geweest die suggereren dat dit het geval zou kunnen zijn, waaronder een sindsdien verwijderde tweet met een Snoop Dogg Operator-skin.

Hoe het ook zij, we liggen achterover met een gin en sap en kijken uit naar april.

Geschreven door Luke Baker.