Alles wat we weten over Call of Duty Warzone Mobile

(Pocket-lint) - Eindelijk is het fenomeen Call of Duty Warzone onderweg naar mobiele platforms - Activision heeft bevestigd dat het werkt aan een mobiele versie van zijn geweldige Battle Royale-shooter.

We zijn al meer dan twee jaar bezig met de console- en pc-versie, dus we zijn erg geïntrigeerd door een mobiele versie, hoewel details op dit moment nog vrij dun zijn. Dit is wat we tot nu toe weten.

Ten eerste is er helemaal geen concrete indicatie wanneer we kunnen verwachten dat Warzone Mobile daadwerkelijk uitkomt - in feite zou de enige echte indicator die we hebben, erop wijzen dat het nog een lange weg is.

Activision kondigde de game aan door in maart 2022 een oproep te plaatsen voor applicaties om eraan te werken, op zoek naar mensen voor een hele reeks afdelingen, ook aan de technische kant.

We kunnen er daarom vanuit gaan dat de game nog in ontwikkeling is en zich in dat geval nog in een vrij vroeg stadium zou kunnen bevinden. Daarom denken we dat een releasedatum in 2022 vrij onwaarschijnlijk is, ook al duurt het bouwen van mobiele games niet zo lang als AAA-consoletitels.

Het kan zijn dat we de game in 2023 zien, hoewel we met andere titels zoals Apex Legends Mobile waarschijnlijk zullen horen over testfasen voordat het een volledige release krijgt.

Nogmaals, er is niets officieels over aan welke telefoons Warzone zal werken wanneer het zijn mobiele poort krijgt, maar we denken dat het bijna gegarandeerd is dat het beschikbaar zal zijn voor zowel iOS als Android. Activision is immers te slim om zichzelf van beide markten buiten te sluiten.

Evenzo is er geen manier om te weten hoe oud de hardware die Warzone Mobile zal kunnen ondersteunen zal zijn, maar we gaan ervan uit dat Activision wil dat de game op zoveel telefoons werkt als fysiek mogelijk is, dus efficiënte prestaties zullen een hoge prioriteit hebben .

Tot nu toe hebben we geen screenshots of gameplay van Warzone mobile in actie, dus hoewel we geen volledig zelfverzekerde beweringen kunnen doen, is er veel dat we kunnen verzamelen uit de hoofdgame op consoles op pc.

Zo zal Warzone Mobile vrijwel zeker een grote open kaart bevatten waar spelers vanuit een vliegtuig of helikopter instappen om de wedstrijd te openen. Van daaruit gaan we er ook van uit dat de belangrijkste innovaties van Warzone zullen blijven bestaan: de goelag en uitrustingen.

Met de eerste kun je weer meedoen aan een wedstrijd dankzij een tweede kans tegen een enkele speler in de goelag, terwijl de andere je toegang geeft tot een vooraf bepaalde uitrusting van je favoriete wapens als je genoeg geld verdient om een uitrustingsdrop te kopen of er een te vinden in het spel.

Dit zijn de systemen die Warzone zo'n succes hebben gemaakt, dus het zou ons verbazen als ze werden weggelaten.

Een andere grote vraag zal zijn welke kaart het spel zal gebruiken. Voor ons geld denken we dat het terug zou kunnen gaan naar Verdansk, de nu verlaten kaart uit de eerste 18 maanden van Warzone of zo. Het is tenslotte een meesterwerk van Battle Royale-ontwerp en zou bij veel potentiële spelers nostalgie opwekken.

De huidige Caldera-kaart op Warzone blijft maar tot het einde van dit jaar bestaan, dus we zouden een beetje verbaasd zijn als de mobiele versie van de game erin zou vastlopen, en met veel gebladerte en geometrie vermoeden we ook dat het zou moeilijker te porteren naar mobiel.

Geschreven door Max Freeman-Mills.