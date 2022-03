Activision brengt Call of Duty: Warzone naar mobiele telefoons

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Battle Royale-shooter van Activision, Call of Duty: Warzone , komt naar mobiele telefoons.

"We creëren een geheel nieuwe, mobiele AAA-ervaring die de spannende, vloeiende en grootschalige actie van Call of Duty: Warzone naar spelers onderweg zal brengen", kondigde Activision op 10 maart 2022 aan in een bericht op haar website . De mobiele versie van Warzone lijkt zich in de beginfase van ontwikkeling te bevinden, maar Activision beloofde in zijn blogpost dat het een "grootschalige battle royale-ervaring" zal worden. Het zal ook worden gebouwd "oorspronkelijk voor mobiel met geavanceerde technologie die is ontworpen om gamers over de hele wereld nog vele jaren te vermaken".

Activision gaf geen enkele blik op de game, of zelfs een geschatte releasedatum voor de titel. Het heeft ook geen details over het spel gegeven, zoals of je tegen andere mobiele spelers kunt spelen of dat het platformonafhankelijk spelen ondersteunt. Houd er rekening mee dat Activision Call of Duty: Mobile al aanbiedt, dat het heeft ontwikkeld in samenwerking met TiMi Studios, eigendom van Tencent. De uitgever werkt ook actief aan een «nieuwe Warzone-ervaring» die later dit jaar uitkomt, en naar verluidt heeft het een grote Call of Duty-game uit 2023 vertraagd.

Laten we ook niet vergeten dat Microsoft onlangs heeft aangekondigd van plan te zijn Activision te kopen . Er zijn dus veel bewegende delen en onbekenden op dit moment. Toch blijft dit spannend.

Krijg ongelooflijke prijzen voor digitale games zoals FIFA 22 bij Gamivo Door Pocket-lint International Promotion · 13 October 2021 Deze briljante winkel heeft digitale sleutels te koop voor alle grootste games.

Geschreven door Maggie Tillman.