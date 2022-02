Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dwayne Johnson heeft onlangs onthuld dat hij zal schitteren in een andere film gebaseerd op een videogame — nadat hij al in grote schermaanpassingen van Rampage en Doom te zien was.

In een interview met Men's Journal zei hij dat hoewel hij de franchise nog niet kon noemen, er in 2022 een aankondiging zal zijn: "Ik kan je niet vertellen welke game we in het bijzonder doen, maar er zal een aankondiging zijn dit jaar", onthulde The Rock.

Hij noemde het ook "badass".

Nu lijkt het erop dat we weten welke serie het is, en het is misschien wel de grootste die er is. Hij zou de hoofdrol spelen in een filmversie van Call of Duty .

Een "betrouwbare en bewezen inside source" heeft filmsite Giant Freakin Robot verteld dat Johnson in gesprek is met studio's over plannen om van de enorm succesvolle FPS-games een Hollywood-kaskraker te maken.

Het is niet de eerste keer dat een Call of Duty-film wordt aangeprezen. Activision Blizzard heeft de mogelijkheid in het verleden onderzocht door zijn eigen filmstudio te vormen en Gomorrah-regisseur Stefano Sollima in 2015 in te huren om een COD-filmuniversum te creëren. Sollima verliet het project echter en onthulde dat de game-uitgever koud was geworden van het idee. Hij beweerde dat Activision een paar jaar later zijn prioriteiten had verlegd van de productie van films en/of tv-programma's.

Met de voorgestelde buy-out door Xbox in de goedkeuringsfase, lijkt het erop dat de feature-length flick weer aan is.

Geschreven door Rik Henderson.