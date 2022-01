Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het zou een understatement zijn om te suggereren dat de gameswereld geschokt was door de aankondiging dat Microsoft Activision Blizzard koopt . Er doken zoveel vragen op kort nadat de deal van 68,7 miljard dollar openbaar was gemaakt.

Zal de verkoop betaald worden voor de giftige werkcultuur waarvan de externe uitgever wordt beschuldigd? Is het verstandig om de game-industrie te consolideren, wat resulteert in een handvol grote uitgevers? En, misschien wel het meest, betekent dit dat Activision- en Blizzard-games exclusief voor Xbox zullen worden?

We laten anderen antwoorden en speculeren over de eerste twee. Laten we zeggen dat we heel erg hopen dat de nieuwe Activision Blizzard een betere, vriendelijkere werkplek zal worden voor iedereen onder beheer van Xbox.

Maar hebben eigenaren van PlayStation- consoles gelijk dat ze zich zorgen maken? Hier zijn onze gedachten.

Xbox heeft dinsdag 18 januari 2022 aangekondigd dat het heeft ingestemd met de aankoop van de grootste en een van de oudste externe game-uitgevers, Activision Blizzard, voor een deal ter waarde van $ 68,7 miljard (ongeveer £ 50 miljard).

De deal zal naar verwachting pas in juni 2023 worden afgerond. De deal is de grootste tot nu toe in de geschiedenis van Microsoft en zal ertoe leiden dat Activision Blizzard en al zijn ontwikkelingsafdelingen onderdeel worden van Xbox Game Studios en rapporteren aan Xbox-chef, Phil Spencer.

Het kan natuurlijk niet worden geratificeerd. Hoewel een Amerikaans bedrijf dat in handen blijft van een Amerikaans bedrijf, in plaats van bijvoorbeeld overgenomen door het Japanse Sony, voldoende zou kunnen zijn voor de regering in de Verenigde Staten om het af te keuren.

Als dit lukt, betekent dit op zijn minst dat Activision- en Blizzard-games, inclusief de Call of Duty-backcatalogus, worden toegevoegd aan Xbox Game Pass . Zoals Spencer schreef in zijn aankondigingsblog: "Bij het sluiten zullen we zoveel mogelijk Activision Blizzard-games aanbieden binnen Xbox Game Pass en PC Game Pass, zowel nieuwe titels als games uit de ongelooflijke catalogus van Activision Blizzard."

Dat betekent steevast de eerste releases van toekomstige titels - inclusief COD.

Hier is het lastige deel. We weten het nog niet zeker, maar Spencer laat doorschemeren dat er plannen zijn om sommige games door te laten gaan op rivaliserende platforms - waaronder PlayStation 4 en PS5: "Activision Blizzard-games worden gespeeld op verschillende platforms en we zijn van plan om door te gaan om die gemeenschappen vooruit te helpen", voegde hij eraan toe.

Of dat betekent dat Call of Duty: Warzone op PlayStation ook na de overname wordt ondersteund, of dat er nieuwe releases beschikbaar komen op de rivaliserende consoles, moet nog worden bepaald. Wij zijn er echter van overtuigd dat beide het geval zullen zijn.

COD is een franchise van miljarden dollars en een groot deel van de inkomsten komt van PlayStation-bezitters. Gezien de duizelingwekkende hoeveelheden geld die Microsoft voor de uitgever betaalt, zal het zeker zo snel mogelijk zoveel mogelijk terug willen verdienen. En de stijging van de Xbox-verkopen of het Game Pass-lidmaatschap kan niet tippen aan het bedrag dat verloren is gegaan door de verkoop van PlayStation-games en in-game-aankopen. Op korte termijn althans.

Ja, Xbox Game Studios heeft een trackrecord in het exclusief maken van acquisities van grote namen — Bethesda 's aanstaande Starfield en Elder Scrolls 6 komen voor de geest — maar het heeft ook een track record van het handhaven van platformonafhankelijke beschikbaarheid van een andere enorme gameserie in de vorm van Minecraft.

Voor ons zijn we van mening dat dat model van toepassing kan zijn op Call of Duty: Warzone, terwijl toekomstige eenmalige COD-games voorPlayStation 5 kunnen blijven worden uitgebracht als games voor de volledige prijs. Het voordeel voor Xbox daar zou zijn dat het nog steeds aantrekkelijker zal zijn voor bezitters van zijn consoles en Windows-pc's, zoals gezegd, maar zonder extra kosten met een Xbox Game Pass-abonnement.

Zoals voor andere Activision Blizzard-spellen - alle weddenschappen zijn uitgeschakeld.

Afgezien van consoles en rivaliteit, geloven we dat de echte winst van de buy-out het Cloud Gaming-platform van Xbox zal zijn.

Microsoft heeft al plannen bevestigd om thuis gamen aan te bieden zonder een console of pc, met mogelijke plannen voor Xbox-dongle of smart TV-apps. Maar om de service aantrekkelijker te maken dan alleen gemak, moeten de grootste games beschikbaar zijn voor abonnees. De line-up van Activision Blizzard is een belangrijke opstap om Cloud Gaming aantrekkelijker te maken voor spelers thuis, in plaats van alleen mobiel.

Misschien zijn daarom Stadia-, Luna- en GeForce Now-gamers die zich het meest zorgen moeten maken over de deal en exclusiviteit. Dat is duidelijk het toekomstige slagveld van Xbox, het plan dat verder gaat dan de eenvoudige console, en door Activision Blizzard te kopen heeft het de nucleaire optie al geactiveerd.

Geschreven door Rik Henderson.