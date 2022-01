Call of Duty verontschuldigt zich voor de buggy-staat Warzone

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De sociale media-accounts van Call of Duty zijn samengekomen om spelers een zeldzame verontschuldiging aan te bieden voor de huidige staat van de games van de franchise, die vastzitten in bugs en exploits die in veel gevallen al weken bestaan.

De grootste problemen zijn aantoonbaar aanwezig in Warzone, de gratis te spelen Battle Royale-game, die al wekenlang problemen heeft met het uitbalanceren van wapens, naast belangrijke bugs die grote delen van zijn spelers hebben getroffen.

Een bericht aan onze gemeenschap. pic.twitter.com/a4xJTxVuGF — Call of Duty (@CallofDuty) 13 januari 2022

Vooral op consoles van de laatste generatie waren de prestaties uiterst onbetrouwbaar sinds de overstap naar de nieuwe Caldera-kaart, met regelmatig vastlopen en crashen, hoewel spelers op PS5 en Xbox Series X ook problemen hebben gehad.

Call of Duty: Vanguard heeft ook een aantal problemen gehad, waarbij ontwikkelaar Sledgehammer Games enkele recente fixes presenteerde naast een lijst met zijn volgende doelen, en Raven Software deed hetzelfde voor Warzone, waar het het roer over neemt.

Het zal de zaken niet helpen dat er op de achtergrond (voor zover wij weten) nog steeds een zeer voortdurende staking is onder het Quality Assurance (QA)-team van Raven over een geschil over de status van 12 arbeiders die niet samen met de rest van hun gecontracteerde team eind 2021.

Interessant is echter dat het hoofdaccount van Call of Duty ook de Modern Warfare van 2019 noemde, die enigszins op de achtergrond heeft geleden. In de afgelopen maanden hebben wijzigingen die zijn bedoeld voor Warzone, dat draait op de client van Modern Warfare, onbedoelde gevolgen gehad voor de multiplayer-balans en -regels van laatstgenoemde, waardoor het spel een reeks kapotte mechanica heeft. Ik hoop dat het snel wat liefde kan krijgen, samen met nieuwere titels in de serie.

Geschreven door Max Freeman-Mills.