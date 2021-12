Komt Call of Duty Warzone naar mobiel?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Warzone is mogelijk onderweg naar mobiel, volgens een doorgewinterde leaker. Het komt na bevestiging van Activision dat het werkt aan iets voor mobiel in de Call of Duty-franchise, hoewel het niet verwonderlijk is dat het geen commentaar geeft op dit gerucht.

Tom Henderson heeft een trackrecord met met name de Call of Duty-franchise (samen met een goede nauwkeurigheid als het gaat om Battlefield), en hij heeft onlangs bevestigd dat er voor zover hij weet een mobiele versie van Warzone goed op weg is naar de markt.

Call of Duty: Warzone Mobile is gepland voor 2022.



Het is onlangs toegevoegd aan de PlaytestCloud-database. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 7 december 2021

Dit is gedeeltelijk gebaseerd op een vermelding die werd ontdekt op PlayTestCloud, een service waarmee mobiele ontwikkelaars hun games kunnen testen voordat ze worden uitgebracht. PlayTestCloud heeft sindsdien gezegd dat de vermelding niet door Activision is gemaakt en een aanname van zijn kant was.

Henderson houdt echter vast aan zijn wapens en beweert dat de game ernaar streeft om in 2022 uit te komen, wat betekent dat het duidelijk een goede weg in ontwikkeling is. Vanuit een neutraal standpunt zou het enorm logisch zijn als Activision zou profiteren van zijn succes met Warzone.

PUBG en Fortnite hebben al jaren lucratieve mobiele versies, terwijl zelfs een kleinere speler zoals Apex Legends nu op mobiel kan worden gespeeld, en uit de omzetcijfers die door de normale Call of Duty Mobile-game worden gepost, is het duidelijk dat het waarschijnlijk een geldverslinder zou zijn voor de franchise om Warzone ook aan te bieden.