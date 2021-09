Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Vanguard wordt pas over een maand uitgebracht, en toch zijn er al geruchten over de volgende Call of Duty-aflevering die ergens eind 2022 zal verschijnen.

Volgens twee afzonderlijke rapporten, een van Tom Henderson, insider uit de game-industrie en de andere van VGC , zal de game die Vanguard opvolgt een vervolg zijn op de Modern Warfare-reboot van 2019.

Het lijkt erop dat Call of Duty: 2022 de codenaam Project Cortez heeft



Naar verwachting wordt het een vervolg op Modern Warfare 2019. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 13 september 2021

De game, die intern naar verluidt de codenaam Project Cortez heeft, zal een campagne voor één speler bevatten, in tegenstelling tot Treyarchs 2018 Black Ops 4 en EAs Battlefield 2042 , en het gerucht gaat dat het zich afspeelt tijdens de door Amerika geleide War on Drugs in Zuid-Amerika.

Ontwikkeld door Infinity Ward, de laatste game ontwikkeld door het in Californië gevestigde team was de originele Modern Warfare-reboot van 2019.

Details over het project, naast de bevestiging van de titel en de setting, zijn op dit moment schaars, maar aangezien informatie al naar buiten druppelt voordat de game eerder werd uitgebracht, zijn we ervan overtuigd dat we deze keer meer informatie eerder dan later zullen horen.

Wat betreft een mogelijke releasedatum, we kunnen alleen een weloverwogen gok maken op basis van de releasedatums van voorgaande jaren en veronderstellen dat de volgende COD-aflevering ergens in oktober of november 2022 zal verschijnen.

Bekijk ondertussen alles wat we weten over de Call of Duty van 2021 door hier Pocket-lints berichtgeving over Vanguard te lezen .