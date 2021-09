Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We zijn nog een paar maanden verwijderd van de daadwerkelijke release van Call of Duty: Vanguard, maar de marketingmachine voor de volgende COD is in volle gang en heeft zojuist het multiplayer-aanbod van de game in echt detail onthuld.

Ten eerste is er een nieuwe trailer met een groot aantal kaarten, wapens en operators waarover we de controle zullen nemen, maar ontwikkelaar Sledgehammer Games heeft ook een langere, diepgaande stream samengesteld om meer in detail te treden.

We kunnen een reeks van de 20 kaarten zien die bij de release in de game zullen zitten (hoewel vier daarvan zijn gebundeld in de Champion Hill-modus, dus niet helemaal op zichzelf staande ervaringen), inclusief locaties uit Noord-Afrika, de Stille Oceaan en de Europese fronten.

De uitgebreide livestream bevat ook een aantal echt interessante discussies met de ontwikkelaars van de game, waarbij meer in detail wordt ingegaan op hoe wapenaanpassing en niveauvernietiging zullen werken, en hoe we kunnen verwachten dat alles op verschillende platforms wordt geïntegreerd en meer.

Opwindend, precies aan het einde van die stream (om 25:39) komt Amos Hodge van Raven Software binnen om te bevestigen dat er kort na de lancering van Vanguard ook een nieuwe kaart naar Call of Duty: Warzone komt, en we krijgen een aantal prachtige een impressie van de nieuwe locatie.

Het speelt zich af in de Stille Oceaan en heeft een compleet andere look en feel dan het door oorlog verscheurde Verdansk, dus het zou echt een enorme verandering kunnen betekenen in het gevoel van Warzone, dat hoe dan ook aanzienlijk zal veranderen met de toevoeging van Vanguards gameplay-elementen.