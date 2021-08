Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sledgehammer heeft een wereldwijde onthullingstrailer uitgebracht voor Call of Duty: Vanguard (hierboven) en bevestigde details over de gameplay.

Vorige week kondigde Activision officieel Call of Duty: Vanguard aan, door een korte trailer te droppen die de volgende titel in de serie plaagde. Maar die video had eigenlijk niet al te veel inhoud, hoewel het leek alsof de game zich tijdens de Tweede Wereldoorlog zou afspelen. Nu heeft Activision-eigendom Sledgehammer Games, afgezien van het uitbrengen van een nieuwe trailer, officieel bevestigd dat de volgende Call of Duty-shooter in november wordt gelanceerd en dat deze zich inderdaad afspeelt aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Houd er rekening mee dat Sledgehammer sinds Call of Duty: WW2 uit 2017 geen ontwikkeling meer heeft geleid voor een Call of Duty-game.

De game zal een "historisch geïnspireerde" campagne voor één speler, een multiplayer-modus en integratie met Call of Duty: Zombies en Warzone bevatten. De campagne voor één speler verfijnt de oorsprong van de speciale troepen vanuit meerdere gezichtspunten. Sledgehammer zei dat het verhaal gaat over "de onvertelde verhalen van multinationale helden die Task Force One vormden, het gezicht van de geschiedenis veranderden en het toneel vormden voor speciale troepen zoals we die kennen".

Je kunt personages verwachten die zijn geïnspireerd door echte persoonlijkheden, zoals Lt. Polina Petrova, die is gebaseerd op de Sovjet-sluipschutter Lyudmila "Lady Death" Pavlichenko.

Wat betreft de multiplayer-modus, Vanguard zal bij de lancering 20 kaarten hebben. Het zal ook spelmodi hebben zoals "Champion Hill", waarin spelers solo of in squadrons van twee of drie duelleren. Er zal ook een Zombies-modus zijn, die is ontwikkeld door Black Ops-studio Treyarch. Het is een vervolg op Black Ops Koude Oorlog.

Call of Duty: Vanguard staat gepland voor een release op 5 november 2021. Het komt naar de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S en pc.

