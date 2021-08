Call of Duty: Vanguard officieel aangekondigd - meer wordt onthuld door Activision in Warzone op 19 augustus

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Activision heeft officieel Call of Duty: Vanguard aangekondigd, met een korte trailer die de volgende titel in de serie plaagt.

De video zelf, die hieronder te zien is, heeft eigenlijk niet al te veel inhoud, maar het bevestigt wel veel van de vooraankondigingslekken en gefluister van de industrie.

We zullen ook zeer binnenkort meer weten, waarbij het bedrijf opmerkt dat extra details zullen worden onthuld tijdens een evenement - getiteld de Battle of Verdansk - in Call of Duty: Warzone op 19 augustus om 13:30 ET / 18:30 BST .

Doe mee met de #BattleofVerdansk en ervaar de wereldwijde onthulling van Call of Duty: Vanguard



- 8/19

- 10:30 uur PT

- Verdansk pic.twitter.com/N0efSm5nOA — Call of Duty (@CallofDuty) 16 augustus 2021

Vanguard, het is nu zeker, zal plaatsvinden tijdens de Tweede Wereldoorlog, en waarschijnlijk gecentreerd op de vier locaties die in de trailer verschijnen. Je kunt een sluipschutternest, een slagveld in de woestijn, een Duits bos en een strand vol vliegtuigafval zien, wat duidt op de belangrijkste slagvelden van de oorlog aan het oostfront, het westfront, de Stille Oceaan en in Noord-Afrika.

Elk van de vier plaatsen heeft een verborgen gezicht in de scène, met een paar namen (Petrova in de eerste scène en Sgt. Kingsley in de derde) die mogelijk ook wijzen op personages die in het spel zullen voorkomen — misschien zelfs twee van de vier vertegenwoordigen die aan het einde van de trailer verschijnen.

Afgezien hiervan zullen we echter nog een paar dagen moeten wachten om erachter te komen wat Activision nog meer in petto heeft.

En als je van plan bent om op 19 augustus alvast een voorproefje te krijgen, zorg er dan voor dat je ruim van tevoren bent ingelogd - eerdere ervaringen hebben geleerd dat de servers tijdens speciale evenementen snel overbelast kunnen raken.