Call of Duty: Vanguard op 19 augustus onthuld?

(Pocket-lint) - Call of Duty: Vanguard komt steeds dichterbij om officieel te worden onthuld, en de nieuwste reeks lekken maakt dat moment echt aanstaande. Spelbestanden die aan Call of Duty: Warzone zijn toegevoegd als onderdeel van de update van seizoen vijf, zijn gedolven voor enkele belangrijke details.

Om te beginnen circuleert er een datum voor de in-game lancering van de nieuwe COD-titel, die een live Warzone-evenement zou moeten omvatten, net als Black Ops: Cold War. Het zal schijnbaar plaatsvinden op 19 augustus 2021.

Welke vorm dat evenement precies zal aannemen, is in dit stadium niet bekend, maar er lijkt consensus te bestaan over de timing. Bovendien hebben dataminers gekeken naar de update van seizoen vijf die gisteren op PlayStation-consoles werd uitgebracht, voordat de nieuwe inhoud later op de dag op Warzone en Cold War verscheen.

Het bevat schijnbaar promotionele afbeeldingen voor Vanguard die de titel van het spel, de setting van de Tweede Wereldoorlog en de namen van ten minste drie operators (Lucas, Polina en Wade) bevestigen. De afbeeldingen geven aan dat er weer een cross-gen-bundel zal zijn voor mensen die willen upgraden naar next-gen consoles, naast een Ultimate Edition die vermoedelijk meer extras zal opleveren.

Call of Duty: VANGUARD

WW2 Pacific theater.

Bevat enkele geremasterde kaarten van CoD WaW (op dit moment niet duidelijk welke).

Treyarch helpt bij de ontwikkeling. #CallofDuty #CODVanguard #CoD pic.twitter.com/4B41SMXavZ — Solidas (@solidas6) 12 augustus 2021

Activision bevindt zich in de vlammenwerpermodus en brandt deze lekken terwijl ze zich voordoen, dus de Tweet die we hierboven hebben ingesloten, kan op een bepaald moment verdwijnen, maar alle tekenen wijzen erop dat Vanguard binnenkort veel meer wordt dan alleen een gerucht.