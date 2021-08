Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Activision heeft zojuist de Q2-inkomstenoproep voor 2021 gehouden, en de oproep bood meer dan één smakelijk stukje Call of Duty-informatie terwijl het zich ontvouwde — in het bijzonder hebben we een paar nieuwe stukjes nieuws waar het volgende hoofditem in de serie is bezorgd.

Tijdens het gesprek werd eerst bevestigd dat de game, die nog steeds niet officieel is aangekondigd, maar waarvan het gerucht sterk gaat dat het Vanguard gaat heten, op beide nieuwe consoles (d.w.z. de PS5 en Xbox Series X/S) en ook op de oudere generatie bestaande uit PS4- en Xbox One-boxen.

Dat is geen verrassing, maar toch goed om te weten. Per slot van rekening zouden we, gezien de paar honderd miljoen potentiële spelers die alleen voor de volgende generatie zouden gaan, niet geschikt zijn voor COD, we zouden behoorlijk stomverbaasd zijn geweest als het had besloten de sprong te wagen.

De andere interessante hap was een vermelding van Activision Blizzard-president en chief operating officer Daniel Alegre, die zei dat de game zal plaatsvinden in "een setting die onze fans kennen en waarderen". Dit bevestigt niet helemaal dat de game, zoals gelekt, wordt weer een WW2-inzending, maar het verkleint zeker de andere opties.

We zullen echter moeten wachten op een volledige onthulling — de game zal hopelijk binnenkort worden onthuld in een Warzone-live-evenement, maar daar is nog geen datum of bevestiging van.