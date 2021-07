Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Call of Duty Warzone en Black Ops Cold War krijgen binnenkort hun volgende grote update, met de Season 4 Reloaded-patch op 15 juli 2021.

De update, die geen verrassing is na eerdere veranderingen in het midden van het seizoen, brengt nieuwe inhoud naar CODs Battle Royale en een belangrijke nieuwe zombiekaart naar Koude Oorlog.

Waarschijnlijk de grootste verandering in Warzone is de toevoeging van een nieuwe ultra-zeldzame killstreak, de bekende Sentry Gun uit multiplayer-games. Het zal doelen volgen en een minuut lang schieten als het eenmaal is ingezet, en kan echt hinderlijk zijn in krappe laatste cirkels.

Er is ook een nieuwe spelmodus, Payload, wat een groot vertrekpunt is voor de game. Het is een 20v20-objectieve modus waarin spelers voertuigen moeten begeleiden naar gemarkeerde bestemmingen in competitie met elkaar. Als het een succes is bij spelers, kunnen we hier het begin zien van echte gratis te spelen Call of Duty-multiplayer.

Verder krijgen we een hele reeks nieuwe skins en winkelbundels, inclusief een aantal redelijk beschikbare opties. Er is ook een nieuwe SMG om te ontgrendelen, de OTs 9. Het bevat hoge schadeaantallen en vuursnelheid, maar heeft kleinere magazijnen om de boel in evenwicht te houden. Een foelie voor melee zal ook in de selectie komen.

Er zijn nog veel meer details om door te bladeren in de volledige blogpost van Activision , dus lees dat voor meer informatie, inclusief details over de veranderingen in de multiplayer- en zombiespelmodi van Black Ops Cold War.