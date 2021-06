Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Call of Duty Warzone en Black Ops Cold War hebben elk een grafische boost gekregen, waarbij Activision onlangs het nieuwste texture-pack met hoge resolutie heeft uitgebracht.

Het nieuwste pakket, dat het vijfde wordt dat wordt uitgebracht voor Warzone-spelers, is beschikbaar voor pc-, Xbox- en PlayStation-consoles, waarbij de download ongeveer 7 GB vrije ruimte vereist.

Het pakket is bij uitstek geschikt voor schermen met een resolutie van 1440p en hoger, waardoor het toegankelijk is voor gebruikers van een Xbox One X, PS4 Pro, Xbox Series X|S en PlayStation 5.

Net als bij eerdere grafische verbeteringen, wordt verwacht dat het vijfde textuurpakket de fijnere punten van Verdansk - zoals bomen en de buitenkant van gebouwen - van zowel verre als nabije afstanden beter zal definiëren, evenals de wapens en spelermodellen die hun weg vinden over de kaart.

Om te controleren of je het nieuwste texture pack beschikbaar hebt om te installeren, evenals de vorige vier, laad je gewoon naar het hoofdmenuscherm van Warzone en druk je de rechter joystick op je controller in.

Vanaf daar zou je een sectie moeten zien met de naam Modern Warfare Texture Packs, met een groen Geïnstalleerd-pictogram aan de rechterkant als je de nieuwste grafische updates al klaar hebt staan. Als je er een selecteert om te installeren, ga je natuurlijk naar de Microsoft Store of PlayStation Store om te voltooien.

Ervan uitgaande dat je de downloadruimte hebt, zijn deze updates een echte no-brainer. Ze verbeteren niet alleen de onderdompeling en het gevoel van Verdansk 84 drastisch, maar ze hebben ook een zeer reëel effect in het spel - vervelende meeuwen en boombladeren lijken veel minder op een vijand die binnenvalt, om maar één voordeel te noemen.

Geschreven door Conor Allison.