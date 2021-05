Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We weten dat er later dit jaar een nieuwe Call of Duty-game komt - zelfs als er helemaal geen geruchten waren, zou het nog steeds iets te vermoeden zijn, gezien het reguliere releaseschema waar de serie in principe altijd aan vasthoudt.

In de geruchtenmolen werd ook al enige tijd volledig aangenomen dat de leiding dit jaar zou worden ingenomen door Sledgehammer Games, die eerder Call of Duty: WW2 en Advanced Warfare maakten. Het heeft misschien even geduurd, maar we beginnen nu eindelijk feitelijke feitelijke bevestigingen van sommige van deze veronderstellingen te krijgen.

In zijn meest recente inkomstenoproep bevestigde Activision dat Sledgehammer inderdaad aan het roer staat, nadat het zijn teams en middelen heeft uitgebreid, en dat de game later dit jaar zal verschijnen, in het standaard vakantieslot.

De ontwikkelaar zelf bevestigde dit vervolgens met een ietwat ironische terugkeer naar activiteit op zijn Twitter-account:

Het zei ook dat de game in de eerste plaats wordt gebouwd voor de volgende generatie, dus we hopen dat het er absoluut geweldig uit moet zien - hoewel het nog steeds overweldigend waarschijnlijk is dat het ook op de oudere generatie consoles zal verschijnen om te voorkomen dat het misloopt. op enorme inkomsten.

Bovendien bevestigde Activisions president Rob Kostich ook dat de game zal worden geïntegreerd met Warzone, de gratis te spelen battle royale, net zoals Black Ops: Cold War gedurende een periode van maanden deed. Of dat nu een nieuwe kaart betekent, of gewoon nieuwe wapens en operators, zal veel meer tijd kosten om duidelijk te worden, raden we aan.

Geschreven door Max Freeman-Mills.