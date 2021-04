Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Warzone begon gisteravond eindelijk aan het langverwachte proces van vernieuwing van de kaart, waarbij spelers werden getrakteerd op een tijdelijke spelmodus die culmineerde in de vernietiging van Verdansk door een tactische atoombom.

Het evenement werd aanvankelijk geplaagd door serverproblemen aan de kant van Activision, maar met hordes spelers die geen toegang hadden tot het evenement. Een slimme oplossing van ontwikkelaar Raven Software zag het aantal spelers teruggebracht van 150 naar 100, wat het knelpunt leek op te lossen en de meeste mensen toegang gaf.

Het evenement, getiteld "The Destruction of Verdansk Part 1", liet spelers op de vlucht voor een horde zombies over de hele kaart en veranderden in die monsters als ze stierven. Na ongeveer tien minuten, met Juggernaut-kleuren in het spel, werd dezelfde conclusie bereikt, ongeacht wat spelers probeerden: Verdansk werd vernietigd in een korte tussenfilmpje.

Een angstaanjagende pianosoundtrack toonde ook aan dat iemand bij Raven zich de openingstitels van World War Z zeker herinnerde - de muziek leek op amusante wijze op het Muse-nummer dat in de film werd gebruikt.

Nadat de gamemodus was afgelopen, werden spelers overgelaten aan een nieuwe versie van de kleinere Rebirth Island-kaart die zich s nachts afspeelt, terwijl Raven zich voorbereidt op de lancering van de nieuwe versie van Verdansk, die zich afspeelt in de jaren tachtig.

Die kaart zal binnenkort worden gelanceerd in een ander live-evenement - om 20.00 uur Britse tijd (of 12.00 uur PT) op 22 april, en spelers zullen ernaar uitkijken om de hoofdgevecht royale-modus opnieuw te ontgrendelen.

Ondertussen, bijna op de achtergrond, is de Battle Pass van seizoen 3 gelanceerd met nieuwe wapens en operators om te ontgrendelen en uit te rusten, waaronder het nieuwe PPSH-machinepistool, een favoriet uit de CODs uit de Tweede Wereldoorlog uit het verleden.

Geschreven door Max Freeman-Mills.