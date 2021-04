Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Mobile wordt steeds sterker en speelt duidelijk zijn eigen rol in de eindeloze herbevestiging van COD als een van de krachtigste franchises van gaming.

De mobiele shooter heeft spelers in hun hordes aangetrokken, met miljoenen die inloggen om te genieten van een minder uitputtende ervaring dan de hoofdconsole en pc-games die nog steeds genoeg adrenaline bieden.

Net als Black Ops: Cold War en Modern Warfare ervoor, werkt COD: Mobile nu met een seizoensgebonden rotatie van inhoud, maar de updates zijn regelmatiger en komen elke maand. Seizoen 3 staat op het punt te verschijnen, met de suggestieve naam Tokyo Escape en met een nieuwe gevechtspas om door te werken, naast nieuwe kaarten.

Matt Lewis, VP of Product en General Manager voor Call of Duty: Mobile, denkt dat het alles belichaamt waar zijn team naar streeft met COD Mobiles seizoensuitval. "De battle pass is de beste battle pass die we ooit hebben gehad, de personages zien er fantastisch uit" en hij is vooral enthousiast over een unlockable skin voor de Bizon SMG die spelers kunnen uitrusten - "Ik ben een grote fan van de Bizon".

Hij onderschrijft echter niet de uitdagingen van het bijhouden van het soort kalender met inhoud dat de game heeft beheerd: "Het is erg moeilijk om elke maand totaal nieuwe dingen te leveren. Dat is niet alleen vanuit een creatief aspect, maar ook vanuit het oogpunt van de productie. de realiteit van het elke vier tot vijf weken veranderen van dingen. Het is echt heel moeilijk. Maar we zien de manier waarop spelers erop reageren. Dus het is iets waar we in de toekomst mee zullen doorgaan. "

Die toewijding om de spelers te geven wat ze willen, heeft de game geprezen van de fans, zoals Lewis zinspeelt, en het steekt ook gunstig af bij de langzamere pijplijn van veranderingen voor andere COD-secties, in het bijzonder Warzone.

De steeds nauwere integratie van Warzone en andere COD-titels betekent echter niet dat je kunt verwachten dat COD: Mobile binnenkort in het pakket zal worden opgenomen. Ze zullen elkaar blijven promoten, maar dat COD Mobile inspeelt op het verhaal of de seizoenen in Warzone is nog verre van een waarschijnlijk vooruitzicht.

Een ander gebied dat echter belangrijk zal zijn voor de voortgang van het spel, is de aanhoudende groei van de esports-scene. Dit wordt het netjes samengevat door het onlangs aangekondigde Call of Duty: Mobile World Championship, dat begint op 3 juni 2021 en een verdubbelde prijzenpot heeft van meer dan $ 2 miljoen.

Elke speler heeft een kans om zich te kwalificeren via in-game competitie, maar de enorme omvang van dat prijzengeld laat zien hoe de populariteit van COD: Mobile zich vertaalt in competitief spel.

Lewis is gesloten over wat de toekomst biedt voor de game, nadat seizoen 9 is uitgebracht, zoals je zou verwachten, maar met steeds nieuwe wapens en kaarten die worden toegevoegd, lijkt het zeker een geweldige tijd om te spelen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.