Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Warzone bouwt aan iets groots - iedereen die de afgelopen weken bij de game is ingelogd, heeft op zijn minst iets gezien dat aangeeft dat er dingen gaan veranderen in Verdansk, en met seizoen 3 om de hoek zijn er veel geruchten over wat er zou kunnen komen.

Deze variëren van de waarschijnlijkheid van nieuwe wapens tot een mogelijk kaartveranderend live-evenement en de vernietiging van het landschap zoals zoveel spelers het tot nu toe hebben gekend, waarbij alles waarschijnlijk samenvalt met het einde van de huidige gevechtspas op 21 april. Hier is alles wat je moet weten over het volgende seizoen van Call of Duty: Warzone.

De huidige gevechtspas voor Warzone heeft een aftelling om spelers te laten weten hoeveel langer ze hebben om door de niveaus te komen en alle inhoud te ontgrendelen, en dat aftellen zou op 21 april moeten eindigen. Dat maakt dit de meest waarschijnlijke datum voor het begin van het volgende seizoen.

Dat gezegd hebbende, is het ook mogelijk dat het seizoen pas op 22 april begint, afhankelijk van hoe Raven Software en Activision het aanpakken. Hoe dan ook, tegen de tijd dat april eindigt, zouden we de nieuwe versie van het spel moeten spelen, compleet met een nieuwe gevechtspas om te voltooien.

Seizoen 3 ziet er naar uit dat er veel veranderingen in de formule zullen komen die Warzone zo populair heeft gemaakt, en er zijn veel verschillende elementen om rekening mee te houden.

Ten eerste zijn er talloze tekenen die nu wijzen naar het einde van seizoen 2, dat wordt afgesloten met een soort live-evenement waarbij Verdansk wordt vernietigd door een nucleaire aanval, bedoeld om de zombiedreiging te elimineren die zich de afgelopen weken langzaam door de regio heeft verspreid. .

Naarmate het live-zombiegebeurtenis over de kaart is verplaatst, zijn steeds meer locaties neergehaald en beginnen raketten tijdens wedstrijden boven je hoofd te vliegen om aan te tonen dat er een reële kans is op een destructieve aanval. In sommige gevallen glitchen deze ook naar een later stadium dan de bedoeling was, en richting de grond.

Verdansk is officieel vernietigd pic.twitter.com/r7UHmTMBGa - ModernWarzone (@ModernWarzone) 6 april 2021

Warzone heeft tot nu toe niet veel gedaan aan live-evenementen, met als enige echte uitzondering de aankondiging van de Koude Oorlog, waarbij spelers in een speciale spelmodus rondrenden om een korte onthulling van het nieuwe spel te ervaren. Hopelijk kan dit nucleaire evenement nieuwe wegen inslaan voor de game door iets aan te bieden dat dichter bij de enorme live-evenementen ligt waar Fortnite bijvoorbeeld een specialist in is.

Warzone-spelers wachten al eeuwen om een nieuwe kaart op volledige grootte voor de game te kunnen verkennen, waarbij de kleinere Resurgence Island-kaart niet groot genoeg is om echt veel te tellen. Lange tijd was de algemene aanname dat we een kaart zouden krijgen in het Oeralgebergte, met een aantal multiplayer-locaties die zich in die omgeving bevonden.

Recente lekken hebben er echter op gewezen dat deze kaart een tijdje geleden op de plank lag, ten gunste van een nieuwe versie van Verdansk die de huidige kaart aan het begin van seizoen 3 zal vervangen. Dit speelt zich af in de jaren tachtig en verbindt de game met de tijdlijn. gebruikt door Call of Duty Black Ops: Cold War.

Afbeeldingen en beelden van de kaart doken op nadat een vroege versie van een nieuwe trailer voor de game uitlekte, maar Activision heeft ze zorgvuldig van het internet geschrobd met claims over auteursrechten (waarvan je zou kunnen zeggen dat ze des te meer echt lijken).

Het lijkt erop dat de lay-out van de kaart hetzelfde zal zijn, maar de belangrijkste oriëntatiepunten zullen merkbaar anders zijn, met een minder bebouwde binnenstad, een stadion met veel minder dak en helemaal geen dam - in plaats daarvan is er een hoge brug naar navigeren. Of een re-skin van Verdansk in de smaak valt bij de gemeenschap, is de vraag van iedereen, maar het ziet eruit als de meest waarschijnlijke kaartwijziging op dit moment.

Een steunpilaar van het Battle Pass-systeem van Warzone is de introductie van ten minste één nieuwe operator die als front voor het seizoen fungeert. Eerdere passen hebben Naga, Captain Price en Ghost geïntroduceerd, dus we konden iemand verwelkomen die herkenbaar was uit de campagnes van de serie.

Hoogstwaarschijnlijk zullen we hallo zeggen tegen iemand uit de Koude Oorlog-campagne, zoals Hudson bijvoorbeeld - dus wees voorbereid om veel spelers rond te zien rennen met de nieuwe skins die worden uitgebracht in de Battle Pass.

Evenzo, na de enorme daling van nieuwe wapens toen Koude Oorlog eind 2020 werd geïntegreerd met Warzone, is het druppelen van nieuwe wapens terug naar een redelijker en beheersbaarder tempo (tenslotte voelen veel van de wapens uit de Koude Oorlog nog steeds niet volledig in balans. zelfs maanden later).

Gevechtspassen en nieuwe seizoenen hebben doorgaans twee nieuwe wapens geïntroduceerd, en ze zijn over het algemeen ook opgenomen als gratis niveaus om ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde kans heeft om ze te ontgrendelen zonder COD-punten te hoeven verdienen.

Welke wapens we zullen krijgen, is niet zeker, maar we verwachten een nieuwe sluipschutter uit de Koude Oorlog, aangezien er nog zo weinig beschikbaar zijn om uit te kiezen, terwijl een andere LMG ook leuk zou kunnen zijn. We zullen er echter achter komen wanneer seizoen 3 landt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.