Call of Duty Warzone Seizoen 4: Wat is er nieuw dit seizoen?

(Pocket-lint) - Call of Duty: Warzone heeft het spel volledig veranderd, waarbij spelers weken de tijd hadden om te wennen aan de nieuwe tijdlijn en versie van de Verdansk-kaart in 1984.

Nu is seizoen 3 echter ten einde - er begint een nieuw seizoen en een nieuwe gevechtspas die daarbij hoort, wacht nu allemaal op je. Dit is wat we weten.

Ten eerste, de belangrijkste timing - het nieuwe seizoen begon op 17 juni, dus de overgang tussen seizoenen is al gebeurd.

De onthulling van Warzone Seizoen 4 vond plaats tijdens de live kickoff-stream van Summer Game Fest, samen met een heleboel andere onthullingen, en we kregen ook een gameplay-trailer die laat zien wat er op de snoek is gekomen.

Raven Software heeft nu de belangrijkste wijzigingen die zijn doorgevoerd als onderdeel van de update van seizoen 4 volledig gedetailleerd, en er zijn absoluut heel veel punten om uit te checken.

De #Warzone Seizoen Vier-update gaat binnenkort live!



Nieuwe Battle Pass, nieuwe operators, nieuwe wapens, nieuwe POIs en...



De patch-opmerkingen zijn hier te vinden: https://t.co/lL99ezRul4



Screenshots in onderstaande thread: — Raven Software (@RavenSoftware) 17 juni 2021

De grootste visuele verandering is de komst van een verscheidenheid aan gecrashte satellieten op verschillende punten op de Verdansk-kaart, wat een aantal interessante dekkings- en gevechtskansen zou moeten toevoegen. Bovendien is er voor het eerst sinds de lancering een nieuw voertuig: een crossmotor die er perfect uitziet voor een enkele rijder met één passagier.

Er is ook een nieuwe goelag-kaart, die welkom zal zijn - het is gebaseerd op het centrale deel van de multiplayer-kaart Hijacked, dus zal voor sommigen bekend zijn qua lay-out. Ten slotte zullen de kenmerkende rode deuren van de Black Ops-serie verschijnen rond Verdansk, met geruchten dat ze een soort snel reissysteem zullen zijn.

We hebben zoals gewoonlijk ook nieuwe operators: Jackal, Salah en Weaver. Ze hebben ook nieuwe wapens om mee te spelen, in de vorm van het C58 assault rifle, MG 82 LMG, een stealthy schiethamer, OTs 9 SMG en een brutale Mace for melee. Er zijn twee nieuwe spelmodi om van te genieten, Verdansk Resurgence Mini en Payload, en ook een seizoensevenement genaamd Groundfall dat een aantal weken of twee uitdagingen en cosmetische beloningen met zich meebrengt.

Er is ook groot nieuws op technisch gebied voor PS5-spelers - de game ondersteunt eindelijk 120Hz-schermen voor verbeterde framerates, zoals de Series X. We hadden de indruk dat dit pas zou gebeuren als er uiteindelijk een volledige native PS5-versie zou worden uitgebracht, maar Raven lijkt de code op de een of andere manier te hebben gekraakt.

De grootste veranderingen in sommige opzichten kunnen echter de details zijn die worden beschreven in de super-uitgebreide patch-notities van Raven, die veel details bevatten. Er zijn grote veranderingen doorgevoerd in de manier waarop loophulpstukken werken op wapens uit de Koude Oorlog, waardoor ze levensvatbaarder zijn dan ooit, evenals grote veranderingen in de balans van individuele wapens (en nog een andere nerf voor de geliefde AMAX!).

Misschien wel het meest interessante van alles, het lijkt erop dat we eindelijk een grote aanpassing hebben gekregen aan de veel gehate Roze-huid, Rook - het volledig zwarte voordeel lijkt te zijn weggeschoren door een nieuw grijzer kleurenschema. Ik hoop dat mensen niet zomaar migreren naar een nieuwe, zweterige huid als deze verandering echt werkt!

Als we verder terugkijken, was de update van seizoen 3 van Warzone misschien aanzienlijk, maar er moest nog veel worden gerepareerd en bijgewerkt, dus Raven Software wachtte niet te lang om een omvangrijke update voor het midden van het seizoen uit te brengen.

De patch bracht wat nieuwe content, waaronder het ontgrendelen van de nieuwe AMP63 SMG, waar spelers naar hadden uitgekeken om uit te rusten en te nivelleren.

We hebben ook een aantal belangrijke aanpassingen gedaan aan een aantal wapens, waaronder initiële balanspassen voor het populaire AMAX-aanvalsgeweer, de FARA, Sweetsweeper-jachtgeweer en de Bullfrog SMG, die allemaal soms een beetje overmeesterd aanvoelden.

Er zijn er meer gekomen, in de vorm van veranderingen in de manier waarop onderdrukkers werken op wapens uit de Koude Oorlog, en enkele aanpassingen om sluipschutters uit de Koude Oorlog levensvatbaarder te laten voelen in vergelijking met hun tegenhangers in Modern Warfare. Bovendien, en dit is zeer welkom, is de spawn-snelheid van Stopping Power-rondes sterk gedaald.

Het meest dringende was echter dat de Reloaded-update een nieuwe inhoudsdruppel bracht die zich concentreerde op een paar actie-iconen uit de jaren 80 - Rambo en Die Hards John McClane. De onderstaande trailer geeft een goed beeld van de waanzin die begon voordat het evenement eindigde.

Er was een lading om in weg te zinken, inclusief de komst van Die Hards Nakatomi Plaza in Downtown met een groot aantal nieuwe kleine doelen die er in en eromheen moesten worden voltooid. Het is de hoogste toren ooit in Warzone, dus snipen is nog steeds enorm leuk vanaf de top.

Er zijn tal van andere bezienswaardigheden, waaronder kampen voor overlevenden ter ere van Rambo, waar je dogtags kunt verzamelen als onderdeel van een ander nieuw missietype. Bovendien kwamen er nieuwe wapens en een in-game evenement om alles gemakkelijker te volgen te maken.

Je kunt de volledige details vinden op de Call of Duty-blog , naast Ravens meer gedetailleerde mechanische patch-aantekeningen.

Wraith zegt dat ze je in seizoen drie zal zien...



Maak vanaf het begin naam voor jezelf in seizoen drie van #BlackOpsColdWar en #Warzone .



Krijg hier alle informatie over seizoen drie: https://t.co/GHu7htmrZP pic.twitter.com/Jogklct3Ge — Call of Duty (@CallofDuty) 19 april 2021

Terugkijkend op de start van seizoen 3, bracht het veel veranderingen met zich mee in de formule die Warzone zo populair heeft gemaakt, met veel verschillende elementen om te overwegen.

Warzone-spelers wachten al eeuwen om een nieuwe kaart op ware grootte voor de game te kunnen verkennen, waarbij de kleinere Resurgence Island-kaart niet groot genoeg is om echt veel te betekenen. Lange tijd was de algemene veronderstelling dat we een kaart in het Oeralgebergte zouden krijgen, waarmee we een aantal multiplayer-locaties zouden binnenhalen die zich in die omgeving bevonden.

Recente lekken hebben er echter op gewezen dat deze kaart een tijdje geleden op de plank lag, ten gunste van de nieuwe versie van Verdansk die de huidige kaart verving aan het begin van seizoen 3. Dit speelt zich, zoals we nu weten, af in de jaren tachtig, spel in de tijdlijn die wordt gebruikt door Call of Duty Black Ops: Cold War.

De lay-out van de kaart is grotendeels hetzelfde, maar de belangrijkste oriëntatiepunten zijn merkbaar anders, met een minder bebouwde binnenstad, een stadion meer een bouwplaats en helemaal geen dam - in plaats daarvan is er nu een hoge brug om te navigeren, samen met een Top installatie. Er is nog veel meer te ontdekken, dus het zal even duren voordat iedereen aan elke verandering gewend is.

Een steunpilaar van Warzones battle pass-systeem is de introductie van ten minste één nieuwe operator om als front te fungeren voor het seizoen. Eerdere passen hebben onder meer Naga, Captain Price en Ghost geïntroduceerd.

We zien al veel spelers rondrennen die de nieuwe skins aantrekken die in de Battle Pass zijn uitgebracht, met name Wraith, die veel voorkomt in het promotiemateriaal.

Evenzo, na de enorme daling van nieuwe wapens toen de Koude Oorlog eind 2020 met Warzone werd geïntegreerd, is het straaltje van nieuwe wapens terug naar een meer redelijk en beheersbaar tempo (veel van de Koude Oorlog-wapens voelen immers nog steeds niet volledig in balans zelfs maanden later).

Gevechtspassen en nieuwe seizoenen hebben doorgaans twee nieuwe wapens geïntroduceerd, en ze zijn over het algemeen ook opgenomen als gratis niveaus om ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde kans heeft om ze te ontgrendelen zonder COD-punten te hoeven gebruiken. Het nieuwe seizoen bracht echter nog meer, waaronder de PPSH-41 SMG, de Zwitserse K31-sluipschutter, de Ballistic Knife-melee, het CARV.2-geweer en de AMP63 SMG - een recordaantal nieuwe hardware om te gebruiken.

Geschreven door Max Freeman-Mills.