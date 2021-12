Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Warzone laat Verdansk achter zich - na anderhalf jaar fantastisch Battle Royale-plezier verhuist de game naar Caldera, een geheel nieuwe kaart in de Stille Oceaan, om aan te sluiten bij de lancering van COD Vanguard .

We hebben hier alle belangrijke details over wanneer de nieuwe kaart wordt gelanceerd en wat je kunt verwachten van de nieuwe versie van de game, evenals details over wat er momenteel gaande is in Warzone.

Warzone Pacific (zoals het nu heet) wordt later vandaag gelanceerd, 8 december 2021, met 24 uur exclusieve toegang voor degenen die Vanguard bezitten, voordat het op 9 december voor iedereen opengaat.

Er zijn dus nog maar een paar uur voordat we allemaal de nieuwe kaart, Caldera, kunnen verkennen. Het komt met een vertraging van een week, aangezien de lancering oorspronkelijk gepland was voor 3 december.

markeert je druppel.



Waar ga je droppen? #Warzone pic.twitter.com/F9btJRH0Q0 — Call of Duty (@CallofDuty) 30 november 2021

We hebben nu ook de lay-out van de kaart gezien, dankzij de Tweet hierboven van Call of Duty, die de belangrijkste regios en gebieden onthult, die je ook in beweging kunt bekijken dankzij de onderstaande trailer. Eerder deze week hebben ook een heleboel Twitch- en YouTube-streamers de kaart kunnen spelen, dus je kunt er gemakkelijk gameplay-opnames van online vinden.

We hebben gelukkig al wat details over hoe Warzone Pacific zal werken, in het bijzonder hoe wapens zullen werken. Met drie games aan wapens om in evenwicht te brengen, wordt het ingewikkeld. Er zal nog steeds een kern Battle Royale-modus zijn waarin je ze ook allemaal kunt mixen en matchen.

Een nieuwe modus genaamd Vanguard Royale zal echter beperkt zijn tot Vanguard-wapens alleen voor een meer geschikt slagveld. Vanguard Plunder zal de modus voor het verzamelen van geld ook terugbrengen naar de selectie, voor een meer ontspannen manier om wapens te nivelleren.

Er zullen ook nieuwe voertuigen zijn, waaronder voor het eerst vliegtuigen, en luchtafweertrucks om de dreiging die ze vormen het hoofd te bieden. De vliegtuigen zijn vrij eenvoudig te besturen en behoorlijk dodelijk, maar het goede nieuws is dat die luchtafweertrucks en emplacementen ze heel snel vernietigen.

De blogpost die Call of Duty onlangs heeft onthuld, bevat absoluut heel veel details over de aanstaande kaartverandering, maar misschien net zo opwindend als de nieuwe locatie, zijn enkele van de vele balanswijzigingen die het voor de game zelf beschrijft.

Ten eerste krijgt het tempo van elke wedstrijd een enorme verandering - je kunt nu alleen een loadout-drop kopen zodra de gratis dozen binnen een paar minuten in elke wedstrijd binnenkomen. Omdat het in de Verdansk Flashback-spelmodus is opgenomen, is dit een zeer welkome functie die naar onze mening de gevechten in het vroege spel een beetje evenwichtiger maakt.

De goelag-ervaring keert terug, deze keer gehost in een mijnschacht, maar nu val je terug op de hoofdkaart nadat je hebt gewonnen met het wapen en de uitrusting die je aan het einde van het gevecht had - dus het sparen van munitie en tactieken kan je een voordeel geven als je eenmaal landt.

Stoprondes worden volledig uit het spel verwijderd en Dead Silence is nerf om zeldzamer te worden en alleen te vernieuwen na één kill, in plaats van oneindig. Het gevreesde Kali Sticks-melee wordt ook geraakt door een nerf, terwijl Stun Grenades en Heartbeat Sensors beide ook een beetje worden beperkt.

De meeste dodelijke slachtoffers zullen blijkbaar meer schade aanrichten vanaf de lancering, waarbij de Stim- en Snapshot-granaat verbeteringen krijgen (de eerste geeft je een snelheidsboost, terwijl de laatste een grotere straal heeft). Zelfs de eenvoudige lokgranaat krijgt een buff om in rubberen pellets te stoppen die lichte schade toebrengen aan nabije vijanden.

Gasmaskers zullen animaties niet zo vaak onderbreken als vroeger (lof zij), terwijl nieuwe gasflessen met beide handen moeten worden gesleept, maar kunnen worden ontploft om je vijanden te beschadigen, waardoor ze perfect zijn voor vallen. Je kunt ze zelfs aan kabelbanen bevestigen om feesten op de top van gebouwen een onaangename verrassing te geven.

Ten slotte kunnen spelers door de toevoeging van gebieden met ondiep water waarin je kunt waden, de effecten van Tracker afzwakken om zich efficiënter te verbergen, of hurken en lopen om de voordelen van Cold-Blooded te krijgen. Een molotov in het water gooien veroorzaakt ondertussen een rookeffect dat een nuttige dekking zou kunnen zijn.

Om een volledig beeld te krijgen van alle balanswijzigingen, bekijk hier de patch-opmerkingen voor de update (wees gewaarschuwd, ze zijn uitgebreid!).

Ook het ontvangen van enkele aanpassingen zijn contracten - met een nieuw contracttype dat de strijd aangaat. Supply Drop-contracten drop een voorraadkist vol geld en goodies op de kaart zodat iedereen ze kan verzamelen, maar geef je team en je team alleen de exacte locatie waar het moet worden gedropt.

Big Game Bounty, die iemand maar één keer per wedstrijd kan ophalen, markeert de kill-leider van het spel die je kunt opjagen, wat je een echte uitdaging geeft en als resultaat grotere beloningen biedt.

Ten slotte verschijnt er geen mysterieus Top Secret Contract op de minimap en zal het extra sappige beloningen opleveren, maar we krijgen nog niet de volledige details over wat het van je zal vragen.

Bovenop al deze veranderingen in de gameplay komt natuurlijk de komst van Call of Dutys nieuwe Ricochet anti-cheat op pc, die dankzij crossplay een grote boost zal zijn voor spelers op alle platforms.

Een anti-cheat op kernelniveau, het zal controleren op verdacht spel en externe programmas die het spel beïnvloeden, en zou hopelijk een groot verschil moeten maken voor de hoeveelheid valsspelen die plaatsvindt in openbare Warzone-lobbys.

Je leest er hier meer over , op de Call of Duty website.

Voordat we Verdansk voor de laatste keer verlieten, was er echter een golf van live-evenementen om van te genieten, waarbij afscheid werd genomen van deze vertrouwde speeltuin.

We hebben genoten van Operation Verdansk Flashback, die is ontworpen om spelers te herinneren aan alle tijden die ze in Verdansk hebben gehad - het was een absoluut bloedbad met constante in-game-evenementen.

Er was ook een doorlopend live-evenement genaamd Secrets of the Pacific, dat spelers de opdracht gaf om informatiebestanden te verzamelen op de nieuwe kaart, Caldera, om er meer over te weten te komen voordat de migratie plaatsvindt.

Ten slotte was er een tijdelijke eendaagse modus genaamd de Last Hours of Verdansk, een volledig live-evenement dat afscheid nam van de legendarische kaart en het begin van Warzone Pacific inluidde. Het gaf spelers de opdracht om aan het einde van een spel een bunker te besturen, en het was waanzinnig leuk dat de winnaars een uniek visitekaartje gaf om mee op te scheppen.