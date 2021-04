Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is op allerlei manieren gespeculeerd over wat de toekomst biedt voor Call of Duty Warzone, waarbij het huidige seizoen overduidelijk opbouwt naar een soort nucleaire confrontatie voor de hoofdkaart, Verdansk, zoals al maandenlang wordt beweerd.

De heersende theorie is dat de kaart later deze maand zal worden vernietigd om de huidige zombiedreiging te elimineren, waardoor de weg wordt geopend voor een geheel nieuwe kaart die spelers kunnen verkennen. Behalve dat het er nu naar uitziet dat het misschien niet zo nieuw is als dat.

Een uitgelekte vroege versie van een vermoedelijk aanstaande Warzone-trailer is online opgedoken en bevat korte clips van een nieuwe kaart die veel lijkt op Verdansk die terug in de tijd naar de jaren tachtig is getransporteerd.

(Gelekt) Nieuwe Warzone-advertentie is gelekt met beelden van een nieuwe kaart



Eerste blik op Verdansk uit de jaren 80 https://t.co/MhwKJPJkMV pic.twitter.com/P9NO83cLxX - Idle Sloth (@ IdleSloth84) 31 maart 2021

Er zijn identificeerbare gebieden zoals het huidige vliegveld en stadion die eerdere versies van hetzelfde landschap lijken te zijn, en de verandering zou zeker logisch zijn gezien de nog steeds voortdurende integratie met Call of Duty Black Ops: Cold War . De nieuwe kaart was naar verluidt bedoeld om met die game te lanceren, maar heeft grote vertraging opgelopen en we gaan nu pas in de richting van de tijdlijn van de jaren 80.

Het lijkt erop dat de kaart in sommige opzichten aanzienlijk zal verschillen - de enorme dam ten noorden van Verdansk verandert bijvoorbeeld in een hoge brug met een nog opener landschap. Echter, met de fanbase die schreeuwt om nieuwe inhoud, is wat misschien eerder als een reskin dan als een echt nieuwe setting kan worden gezien, misschien niet de best ontvangen verandering.

Dit komt ook in de context van de nieuwste patch voor het middenseizoen voor Warzone die, ondanks een enorme bestandsgrootte, weinig lijkt te hebben gedaan om de dominantie van wapens zoals de AUG en FFAR aan te pakken, terwijl een litanie van nieuwe problemen in bestaande extraatjes, en het opnieuw aan de oppervlakte brengen van onoverwinnelijkheidsexploitaties waarvan eerder werd gedacht dat ze verbannen waren.

Al met al is het een tumultueuze tijd voor de explosieve Battle Royale-game - we zullen de dingen nauwlettend in de gaten houden terwijl ze evolueren, maar hopelijk kan Activision ons binnenkort officieel nieuws geven over zijn plannen voor Warzone.

Geschreven door Max Freeman-Mills.