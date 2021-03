Call of Duty Mobile Seizoen 3: Nieuwe kaart en nieuwe spelmodus laten doorschemeren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We zijn nog maar net begonnen met Call of Duty Mobile Seizoen 2, maar het is nu tijd om onze aandacht te richten op CoDM Seizoen 3.

U zult zich herinneren dat de nummering van de seizoenen opnieuw is ingesteld, met seizoen 1, nieuwe volgorde, in plaats van seizoen 14. Het volgende seizoen voor 2021 is seizoen 3 in april.

Hier is alles wat u moet weten over het volgende seizoen van Call of Duty Mobile .

Het volgende seizoen van Call of Duty Mobile begint waarschijnlijk op 16 maart, wanneer seizoen 2 eindigt.

Seizoen 2 is nog maar net begonnen, dus we zijn een eind verwijderd van de volgende update, en we zijn een beetje licht op lekken - tenzij je enkele elementen meetelt die in de versie van de game in China zijn verschenen.

Er is een kloosterkaart verschenen in de Chinese bèta en er is wat gameplay die we kunnen zien dankzij YouTube.

Dit lijkt een beetje op het soort gameplay dat je aantreft op de huidige Tunesische kaart, dus we denken dat het meteen zou passen als een nieuwe multiplayer-optie voor alle spelmodi.

Eerder was door de ontwikkelaars bevestigd dat de klassieke Nuketown-kaart zou terugkeren naar het spel. Gedurende de wintermaanden heeft Nuketown Rusland de normale Nuketown-kaart vervangen - hoewel er geen bevestiging is wanneer deze omschakeling zal plaatsvinden. Met het begin van de lente kan die omschakeling in seizoen 3 komen.

De achtergrond van de lobby op de Chinese bèta is de kaart die werd gebruikt voor zombies, volgens een gedeelde schermafbeelding op Twitter. Als je je herinnert, is het element zombies in maart 2020 - een jaar geleden - gedropt, waarbij Activision destijds zei dat het niet aan de verwachtingen voldeed. Tegelijkertijd zei het bedrijf dat zombies in de toekomst zouden kunnen terugkeren - en er is nu zeker enig bètabewijs dat dit in ontwikkeling is.

In Chinese Beta is de achtergrond van de lobby Shi No Numa Map (Zombies Map) pic.twitter.com/9JVHH4GyEQ - Call Of Duty: Mobile Leaks & News (@PlayCODNews) 24 maart 2021

De AS VAL is aan het spel toegevoegd. De AS VAL is een Russisch geweer met een geïntegreerde supressor, ontworpen voor stealth maar met een grote remkracht. Het werd voor het eerst geïntroduceerd in Call of Duty: Modern Warfare. De AS VAL is een gratis Battle Pass-beloning.

Nieuw wapen klaar om te gebruiken!

Verkrijg gratis in de Season 2 Battle Pass!



Komt deze week naar #CODMobile! pic.twitter.com/jMHyxaUqvH - Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 8 maart 2021

Bovenop de AS VAL introduceerde seizoen 2 nog een scherpschuttergeweer: de SP-R 208, eerder te zien in Warzone. Dit is een populair wapen, vanwege de kracht en herlaadsnelheid, terwijl de grendelactie sneller is dan de meeste andere grendelgeweren in het spel. Het zou een populaire keuze moeten zijn voor kaarten zoals Crossfire.

De SP-R 208 is een evenementbeloning, dus je moet alle uitdagingen voltooien om hem aan je arsenaal toe te voegen.

Zei iemand ... MEER?

Er komt weer een nieuw wapen aan en je herkent het misschien ... kun je raden wat het is?



Komt in het volgende seizoen van #CODMobile ! pic.twitter.com/hgi4vNCmeN - Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 28 februari 2021

Naast de nieuwe wapens is er ook een nieuwe scorestreak - Napalm. Je kunt die Vietnam-vibes opnieuw beleven met luchtsteun, waarbij vuur op je vijanden wordt geregend.

Bel voor luchtsteun!

Zet de nieuwe Scorestreak, Napalm, in om vijanden op je pad te verwijderen!



Volgende week naar #CODMobile als onderdeel van de Season 2 Battle Pass! pic.twitter.com/UiemxRGc4u - Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 6 maart 2021

Er is een nieuwe kaart toegevoegd - Shoot House. Nogmaals, dit is een Modern Warfare-kaart, ontworpen voor MP-gaming. Het is een kill house, dus ontworpen voor snellere actie.

Geluid AAN en let op het stof.



Komt in het volgende seizoen van #CODMobile ! pic.twitter.com/a88bVljbxY - Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 20 februari 2021

Activision heeft een volledige blog op de kaart gepubliceerd, met details over de lay-out en enkele dingen om over na te denken. Het is een kleine kaart die is ontworpen om intensief te spelen, maar gevarieerd genoeg om veel leuke opties te bieden.

Shoot House is beschikbaar voor Team Death Match, Domination, Hard Point, Kill Confirmed en meer.

Activision

Zendingen van Modern Warfare hebben zich aangesloten bij Call of Duty: Mobile.

Dit verving de Shipment 1944-kaart, hoewel het misschien maar voor een beperkte tijd is.

Je raadt het al ... en het komt eraan!



Nieuwe multiplayer-kaart, verzending is onderweg en komt aan op #CODMobile als onderdeel van seizoen 2! pic.twitter.com/XMiUEBHh3i - Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 5 maart 2021

De kaart heeft in wezen dezelfde lay-out als de kaart uit 1944, maar de open containers aan de boven- en onderkant waren recht in Modern Warfare in plaats van schuin, wat betekent dat je er dwars doorheen kunt schieten.

Naast de nieuwe kaarten en wapens is er een nieuwe spelmodus: Gunfight Sniper. Dit bevat zes spelers en zes ronden als sluipschutters, maar de vermelde kaarten zijn allemaal klein - Cage, Shipment, Pine, King, etc.

Precisie is de sleutel ...

Maar een kleine trickshot-magie kan ook geen kwaad



Nieuwe modus, Gunfight Sniper komt naar #CODMobile in seizoen 2! pic.twitter.com/82OWcvVwHW - Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 8 maart 2021

Er is ook Tank Battle als nieuw model in Battle Royale. We hebben al een tijdje tanks in Battle Royale gezien, maar de dingen zullen van versnelling veranderen voor nog veel meer tankactie.

Dit wordt een spel in de gerangschikte modus en je moet de componenten verzamelen om een tank te maken: chassis, motor, pantser, primaire en secundaire wapens. Natuurlijk is er ook een hele verzameling antitankwapens! Er zijn drie verschillende tankblauwdrukken.

Begin de TANK-waanzin!

Nieuwe modus, Tank Battle wordt toegevoegd aan de rotatie van Battle Royale.



Komt naar #CODMobile in seizoen 2! pic.twitter.com/H5yVdOsBP8 - Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 7 maart 2021

Er is ook een nieuwe vrachttruck toegevoegd voor Battle Royale.

Hier is een korte herinnering aan de toevoegingen voor seizoen 1:

Nieuwe originele MP-kaart - Reclaim

Nieuwe personages - Nieuwe personages met een Order-thema worden onthuld bij de lancering van het seizoen

Nieuwe Battle Royale-modus - Blitz (modus voor 40 spelers)

Nieuwe vaardigheid voor operators - Gravity Vortex Gun

Nieuwe BR-klasse - Desperado

Twee nieuwe functionele wapens - Assault Rifle - FR .556, Marksman Rifle - SKS

Nieuwe MP-modi - 3v3 Gunfight, 20-Player Attack of the Undead

Seizoen 1: New Order Battle Pass - Nieuwe personages, wapens, items en meer

Marquee Event - Fight for Humanity

Nieuwe seizoensuitdagingen

Diverse UI-updates, wapenbalans en gameplay-optimalisaties

Geschreven door Chris Hall.