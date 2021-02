Call of Duty Mobile Seizoen 2: nieuwe gedetailleerde kaart, nieuw wapen binnenkomend

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Call of Duty Mobile is begonnen met het plagen van de volgende update en deelt een aantal sappige details over wat je kunt verwachten als Call of Duty seizoen 2 uitkomt.

U herinnert zich dat de nummering van de seizoenen opnieuw is ingesteld, met seizoen 1, nieuwe volgorde, in plaats van seizoen 14. Dat betekent dat het volgende seizoen voor 2021 seizoen 2 zal zijn.

Hier is alles wat u moet weten over het volgende seizoen voor Call of Duty Mobile .

Het volgende seizoen van Call of Duty Mobile start naar verwachting op 11 maart.

We verwachten iets eerder een update van de game, waarbij de huidige Season 1 Battle Pass op 10 maart afloopt.

De officiële teases zijn begonnen voor het volgende seizoen van Call of Duty Mobile en onthullen enkele sappige details van wat je kunt verwachten. We zullen doorgaan met updaten zodra nieuwe details worden vrijgegeven of geruchten.

Het lijkt erop dat de AS VAL aan het spel wordt toegevoegd. De AS VAL is een Russisch geweer met een geïntegreerde supressor, ontworpen voor stealth maar met een grote remkracht. Het werd voor het eerst geïntroduceerd in Call of Duty: Modern Warfare.

Een nieuw wapen is in de maak!

Kun je raden wat het is?



Komt in het volgende seizoen van #CODMobile pic.twitter.com/ZNJDu1Xeif - Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 21 februari 2021

We hebben ook bevestiging gezien dat er een nieuwe kaart zal worden toegevoegd: Shoot House. Nogmaals, dit is een Modern Warfare-kaart, ontworpen voor MP-gaming. Het is een kill house, dus ontworpen voor snellere actie.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 23 februari 2021

Geluid AAN en let op het stof.



Komt in het volgende seizoen van #CODMobile ! pic.twitter.com/a88bVljbxY - Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 20 februari 2021

Eerder was door de ontwikkelaars bevestigd dat de klassieke Nuketown-kaart zou terugkeren naar het spel. Gedurende de wintermaanden heeft Nuketown Rusland de normale Nuketown-kaart vervangen - hoewel er geen bevestiging is wanneer deze omschakeling zal plaatsvinden.

Hier is een korte herinnering aan de toevoegingen voor het laatste seizoen:

Nieuwe originele MP-kaart - Reclaim

Nieuwe personages - Nieuwe personages met een Order-thema worden onthuld bij de lancering van het seizoen

Nieuwe Battle Royale-modus - Blitz (modus voor 40 spelers)

Nieuwe vaardigheid voor operators - Gravity Vortex Gun

Nieuwe BR-klasse - Desperado

Twee nieuwe functionele wapens - Assault Rifle - FR .556, Marksman Rifle - SKS

Nieuwe MP-modi - 3v3 Gunfight, 20-Player Attack of the Undead

Seizoen 1: New Order Battle Pass - Nieuwe personages, wapens, items en meer

Marquee Event - Fight for Humanity

Nieuwe seizoensuitdagingen

Diverse UI-updates, wapenbalans en gameplay-optimalisaties

Geschreven door Chris Hall.